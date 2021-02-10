تزوجت من رجل متزوج.. «نشوى»: الراجل ممكن يحب كذا واحدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زواجها من رجل متزوج ودافعها عن ذلك الأمر، عرضها للعديد من الانتقادات والتساؤلات حول تحملها لذلك الوضع، وسط اعتقاد البعض أنها تدعو لتعدد الزوجات.

نشوى العجوز: «أنا مش بدعو للتعدد»

«أنا مش بدعو للتعدد.. ولا بقول الرجالة روحوا اتجوزا.. التعدد مش حاجة سهلة وليها شروط كتير».. بتلك الكلمات بدأت الإعلامية نشوى العجوز حديثها لـ«هُن»، قائلة إن هناك ضوابط وضعتها الشرعية الإسلامية للزواج، منها القدرة المالية على تحمل نفقات زوجتين معًا، فضلا عن موافقة الزوجة الأولى على ذلك الأمر: «الشرع سامحلك إنك ترفضي وتتطلقي، بس مينفعش تطلبي الطلاق من غير تفكير».

وعن تجربتها الشخصية في ذلك الأمر، تروي الإعلامية أنها تزوجت من رجل متزوج، وكانت الزيجة الرابعة في حياته: «ساعتها مكنتش طلق الزوجة اللي قبلي، وفضلت على ذمته 6 شهور لحد ما طلقها، وكنت ساعتها حامل في الشهر السابع»، لافتة إلى أنها لم تنزعج من كونها «ضرة».

نشوى العجوز: «الراجل ممكن يحب كذا واحدة»

تتابع «نشوى» حديثها، بأنها اتفقت مع زوجها منذ البداية على قبولها زواجه من سيدة آخرى: «هو ممكن يحب واحدة تانية، وده مش معناه إنه بطل يحبني، بس طبيعة الراجل تخليه قادر يحب كذا واحدة»، مفضلة زواجه من السيدة التي أحبها دون إقامة علاقة محرمة معها، موضحة أنه خلال زواجها به أخبرها برغبته في الزواج من آخرى وسط ترحيبها بالأمر: «بس للأسف محصلش نصيب».

وتروى الإعلامية، أنها مؤمنة بما تقوله، وأنه مبدأ أساسي في حياتها منذ 20 عاما، وترى أنه فكرًا صحيحًا، ويساهم في الحفاظ على الأسر من الدمار والتشتيت.

بتعتبر ضرتها أختها

وتتذكر «نشوى» واقعة بحث صديقتها عن عروس لزوجها، بعد عجزها عن إنجاب طفل له: «ساعتها قولتلها ليه تدوري أنتي على عروسة، ما يمكن متعجبوش، خلي هو اللي يدور ويختار بنفسه»، وبالفعل تعرف الزوج على فتاة آخرى وتزوجها، لينجب منها طفله الأول سريعا: «الزوجتين بيحبوا بعض جدا، وصاحبتي بتعتبر ضرتها أختها».