موضة البوت الأبيض من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 01:37 صباحاً - برزت صيحة البوت الأبيض بقوة هذا الشتاء، وعملت العديد من الفاشينيستا المحجبات على اعتماده في مختلف الإطلالات اليومية.



شاهدي طرق تنسيق البوت الأبيض مع الأزياء للمحجبات بوحي من الفاشينيستا.



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البوت الأبيض بوحي من لينا أسعد

لينا أسعد



اعتمدت لينا أسعد البوت الأبيض مع أزياء بألوان فاتحة، حيث نسقته مع المعطف البيج والسروال الجينز بالطول المتوسط.



وفي إطلالة أخرى، نسقته مع بلوفر بيج منقط بالأسود وسروال جينز بخصر مرتفع وطول متوسط.



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​البوت الأبيض بوحي من الفاشينيستا مريم

الفاشينيستا مريم





أعجبتنا إطلالة الفاشينيستا مريم بالكاب الأبيض مع السروال الأسود الضيق والبوت الأبيض الطويل.



كذلك نسقت مريم البوت الأبيض متوسط الطول مع بلوفر بيج وسروال أسود ضيق.

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البوت الأبيض بوحي من الفاشينيستا سهى

سهى



ظهرت الفاشينيستا سهى بأكثر من إطلالة نهارية بالبوت الأبيض، مثل إطلالتها بالقميص الأبيض مع الكارديجان البني والسروال الجينز.



واعتمدت سهى البوت الأبيض مع فستان أسود مزين بنقشات الورود.



وأعجبتنا إطلالة سهى التي تجمع بين الأبيض والرمادي مع البوت الأبيض الطويل.

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