الامارات | وفاة الكاتب الفرنسي جان كلود كاريير

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الفرنسي جان كلود كاريير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيّب الموت الأديب والمخرج المسرحي وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير، الذي عمل إلى جانب مخرجين سينمائيين، منهم كلويس بونويل وميلوش فورمان، إذ توفي أول من أمس عن 89 عاماً، كما أعلنت ابنته لوكالة فرانس برس.

وقالت كيارا كاريير إن والدها - الذي لم يكن يعاني أي مرض - فارق الحياة «أثناء نومه» في منزله الباريسي.

وأشارت كيارا إلى أن الراحل سيوارى الثرى في قريته كولومبيير سور أورب في جنوب فرنسا.

وفي رصيد جان كلود كاريير نحو 60 سيناريو، إضافة إلى نحو 80 كتاباً.

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