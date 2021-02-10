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الامارات | السعودية تفقد صوت عبدالرحمن يغمور

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الرياض - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحل، أمس، المذيع والمخرج السعودي، عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر ناهز 85 عاماً.

ويعد يغمور من أقدم المذيعين السعوديين، وارتبط في ذاكرة المشاهدين ببرامج مشهورة عدة مثل «يوم جديد» و«بك نستعين»، كما قدم نشرات الأخبار الرئيسة، والإعلان عن رؤية هلالَي شهر رمضان وعيد الفطر.

ووُلد يغمور في مدينة جدة عام 1936، وبدأ العمل التلفزيوني عام 1963.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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