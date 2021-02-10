الامارات | السعودية تفقد صوت عبدالرحمن يغمور

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفقد صوت عبدالرحمن يغمور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحل، أمس، المذيع والمخرج السعودي، عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر ناهز 85 عاماً.

ويعد يغمور من أقدم المذيعين السعوديين، وارتبط في ذاكرة المشاهدين ببرامج مشهورة عدة مثل «يوم جديد» و«بك نستعين»، كما قدم نشرات الأخبار الرئيسة، والإعلان عن رؤية هلالَي شهر رمضان وعيد الفطر.

ووُلد يغمور في مدينة جدة عام 1936، وبدأ العمل التلفزيوني عام 1963.

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