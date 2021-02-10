الامارات | صيادون يعيدون تسمية الأسماك لزيادة جاذبيتها

شكرا لقرائتكم خبر عن صيادون يعيدون تسمية الأسماك لزيادة جاذبيتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخطط صيادون في جنوب إنجلترا لإعادة تسمية بعض الأسماك لجعلها مشهّية بشكل أكبر للبريطانيين.

وقالت منظمة «كورنيش» لمنتجي الأسماك، إن أسماكاً مثل سبايدر كراب «سلطعون العنكبوت» والميجرام، وهي سمكة مسطحة، ستعاد تسميتها إلى «كورنيش كينج كراب» و«كورنيش سول» لمحاولة زيادة المبيعات.

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة، بول تريبيلكوك، لصحيفة «تايمز»: «هناك شيء سلبي في اسم ميجرام- إنه دلالة (غير جذاب أو خطر)»، وأضاف: «سلطعون العنكبوت لا يبدو جميلاً مثل السلطعون البني، نحاول أن نفهم بشكل صحيح العوائق التي تمنع الناس في هذا البلد من تناوله».

وتشمل التغييرات السابقة إعادة تسمية سمكة باتاجونيا المسننة إلى القاروص التشيلي، في الولايات المتحدة وكندا، لزيادة المبيعات هناك.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن واجه الصيادون مشكلات في محاولة تصدير منتجاتهم إلى الخارج بعد انتهاء الفترة الانتقالية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

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