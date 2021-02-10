الامارات | دراجة لورنس العرب «براف» تعود إلى الحياة.. من فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن دراجة لورنس العرب «براف» تعود إلى الحياة.. من فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاود مصنع في منطقة تولوز بجنوب غرب فرنسا، هذا العام، إنتاج دراجات «براف» النارية الإنجليزية الفخمة، التي شكّلت أسطورة في فترة ما بين الحربين العالميتين، وأسهم ارتباطها بالجاسوس الإنجليزي، الملقّب بلورنس العرب في إكسابها شهرتها.

ويرى تييري هنرييت، المدير التنفيذي لـ«براف سابيريور»، التي ستتولى من الآن فصاعداً إنتاج «رولز رويس» الدراجات النارية، أن «(براف) كانت أجمل دراجة نارية».

أما المدير العام ألبير كاستين، فيقرّ بأن في الأمر «سرقة تراث»، لكنه يقول إنها «مصنوعة بطريقة جيدة جداً»، ملاحظاً أن «الإنجليز يغفرون كل شيء». ويؤكد أن دراجات «براف» الجديدة حظيت بمباركة النادي الإنجليزي للعلامة التجارية، الذي زار أعضاؤه تولوز على دراجاتهم العائدة إلى ثلاثينات القرن الماضي.

وتعود الشهرة الأسطورية لهذه الدراجات إلى لورنس العرب، إذ امتلك سبعة منها، وقتل وهو يقود السادسة دون أن تسنح له فرصة التمتع بقيادة السابعة. فالجاسوس البريطاني كان يجوب الريف الإنجليزي على دراجته من نوع «براف»، بل وشارك في تطويرها. وتوقف مصنع نوتنغهام عن تصنيعها عام 1940، نظراً إلى تخصيصه للجهود الحربية. وقد يصل ثمن النماذج «التاريخية» من هذه الدراجات النارية إلى 500 ألف يورو، في المزادات العلنية.

ومن المتوقع أن ينتج مصنع «براف سابيريور»، الحديث جداً في سان جان قرب تولوز، نحو 100 من هذه الدراجات النارية، خلال عام 2021.

وقال تييري هنرييت، الذي استحوذ على العلامة عام 2018: «لدينا زبائن في نحو 12 بلداً أوروبياً، وفي روسيا وأستراليا والمكسيك، وقريباً الولايات المتحدة». وتراوح أسعار هذه النماذج الثلاثة بين 60 و100 ألف يورو (باستثناء الطلبات الخاصة). ويجري العمل، راهناً، على وضع اللمسات الأخيرة على إنتاج 10 من دراجات «أستون مارتن» النارية العصرية هذه، المصنوعة من مواد راقية كالتيتانيوم، والكربون، والفولاذ المقاوم للصدأ.

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