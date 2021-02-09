طريقة عمل طاجن فواكه البحر بأسهل الخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد المأكولات البحرية من أبرز الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، لذا يقدم «هُن» طريقة عمل طاجن فواكه البحر كالآتي:

مقادير طاجن فواكه البحر

نصف كيلو جمبري مقشر

نصف كيلو سمك فيليه

نصف كيلو كاليماري

حلقات نصف كيلو محار

4 ورقة لورا

ملح

فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة بابريكا

6 فص ثوم مفروم

1 كوب كزبرة خضراء وبقدونس مفرومين

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

زيت زيتون حسب الرغبة

3 ثمرة طماطم مقشرة مبشورة

2 بصلة مفرومة

التزيين

ورق ريحان

خبز فرنساوي

طريقة تحضير طاجين فواكه البحر

يشوّح البصل مع الثوم في الطاجن في زيت الزيتون.

ثم يضاف الملح والفلفل والبابريكا.

ثم تضاف الطماطم وصلصة الطماطم.

في بولة يتبل السي فود بكل البهارات والصلصة والملح والفلفل ثم تضاف إلى خليط البصل والطماطم في الطاجن.

يضاف خليط السي فود ونقلب جيدا ثم يضاف قليل من الماء ويترك حتى تمام النضج ويقدم أو يدخل الفرن حسب لرغبة.