فيروس كورونا: لماذا فشل لقاح أكسفورد أمام سلالة جنوب أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أوقفت جنوب إفريقيا طرح لقاح أكسفورد وأسترا زينيكا لفيروس كورونا، ولكن لماذا؟، السبب هو أن دراسة في البلاد أظهرت "نتائج مخيبة للآمال" في فعاليتها ضد البديل الجديد لفيروس كورونا.

ويزعم العلماء أن السلالة تمثل الآن 90 في المائة من الحالات الجديدة في جنوب إفريقيا، وأظهرت الدراسة أن لقاح أكسفورد أسترا زينيكا يوفر "الحد الأدنى من الحماية" ضد البديل الجديد، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

أظهر البحث الذي دفع قرار جنوب إفريقيا بوقف طرح لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا أنه قلل من COVID-19 الخفيف إلى المتوسط بنسبة 22 بالمائة فقط في تجربة أجرتها جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا.

كانت حكومة جنوب إفريقيا تعتزم توصيل اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية، بعد تلقي مليون جرعة أنتجها معهد مصل الهند الأسبوع الماضي.

وقال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي، إن البديل الجنوب أفريقي يمثل حاليًا أكثر من 90 في المائة من حالات كوفيد في البلاد.

وفي حديثه، قال مخيزي: "لقاح AstraZeneca سيبقى معنا، حتى يقدم لنا العلماء مؤشرات واضحة حول ما نحتاج إلى القيام به".

سجلت جنوب إفريقيا ما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 46 ألف حالة وفاة منذ بدء الوباء، وهي حصيلة أعلى من أي دولة أخرى في القارة.

وقال كبير المحققين في التجربة، البروفيسور شبير مادي، إنها أظهرت أن "لقاح AstraZeneca للأسف لا يعمل ضد المرض الخفيف والمتوسط، إن الدراسة لم تكن قادرة على التحقيق في فعالية اللقاح في منع العدوى الأكثر خطورة، كان هذا بسبب حقيقة أن متوسط عمر المشاركين يبلغ 31 عامًا وبالتالي لا يمثلون الفئة السكانية الأكثر تعرضًا لخطر الأعراض الشديدة من الفيروس".

إن تشابه اللقاح مع اللقاح الذي أنتجته شركة جونسون وجونسون ، والذي وجد في دراسة حديثة أنه فعال للغاية في الوقاية من الأمراض الشديدة في جنوب إفريقيا، يشير إلى أنه لا يزال يمنع المرض الخطير، وفقًا لما ذكره البروفيسور مادي.

لماذا فشل لقاح أكسفورد أمام البديل الجنوب أفريقي

تتحور جميع الفيروسات، مما يعني أنها ستتغير من السلالة الأصلية، ويحمل نوع جنوب إفريقيا طفرة يبدو أنها تجعله معديًا أكثر أو يسهل انتشاره.

يتم إنشاء لقاح Oxford-AstraZeneca من نسخة ضعيفة من فيروس غدي مأخوذ من الشمبانزي، والذي تم تعديله ليبدو أشبه بفيروس كورونا، ويأخذ العلماء الجينات من البروتين الشوكي من سطح الفيروس التاجي ويضعونها في فيروس غير ضار لصنع لقاح، وبالتالي كان اللقاح ضعيفا في مقاومة سلالة جنوب إفريقيا.