احذر تجاهل هذه التطعيمات لطفلك.. تحمى من أمراض بعضها ليس لها علاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يصبح الطفل منذ مولده صيداً سهلاً للفيروسات والبكتيريا والأمراض وذلك لضعف مناعته، لذا توفر الدولة عدداً من التطعيمات الإجبارية لحماية الطفل من بعض الأمراض الخطيرة كشلل الأطفال والحصبة والالتهاب الكبدي.

ولكن هناك عدداً آخر من التطعيمات الإضافية التي لا تقل أهمية عن تطعيمات الوحدات الصحية، ويجب على الآباء أخذها في الاعتبار لحماية أطفالهم من أمراض خطيرة وبعضها ليس له علاجات فعالة، كالالتهاب الرئوي وفيروس الروتا.

الدكتورة نهى أبو الوفا استشاري طب الأطفال بقصر العيني، توضح لـ"الخليج 365"، التطعيمات الإضافية، وأهميتها ومواعيدها وأنواعها.

يحصل الطفل على الجرعة الأولى من التطعيمات التالية عند بلوغه شهرين:

- حقناً بالعضل في سن الشهرين، تطعيم المكورات الرئوية الذي يقي الطفل من أكثر من 10 فيروسات، منها التهاب الأذن الوسطى والالتهاب الرئوي وتسمم دم والحمى الشوكية، ويوجد منها نوعين وكلاهما نفس الحماية.

- تطعيم الروتا نقط بالفم، تقي الطفل من فيروس الروتا الذي يسبب له إسهال يصل للجفاف.

يحصل الطفل على الجرعة الثانية من التطعيمات التالية، في عمر أربعة أشهر:

- الجرعة الثانية من المكورات الرئوية والروتا، مع مراعاة أن ينتبه الآباء أن يأخذ الطفل جرعتين التطعيم من نفس نوع اللقاح.

يحصل الطفل على الجرعة الثالثة من التطعيمات التالية، في عمر ستة أشهر:

- يحصل الطفل على الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية، والجرعة الثالثة من تطعيم الروتا في حالة أنه أخذ الجرعة الأمريكية، ولكن في حالة أن أخذ الطفل الجرعة الأوروبية يكون تطعيم الروتا على جرعتين فقط بعمر الشهرين والأربع أشهر.

في عمر عام.. يحصل الطفل على الجرعة الأولى من هذه التطعيمات:

الجديري المائي: يؤخذ بالحقن تحت الجلد.

الالتهاب الكبدي الوبائي: يؤخذ بالحقن العضلي في منتصف الفخذ.

في عمر عام ونصف يحصل الطفل على جرعة منشطة للمكورات الرئوية.

في عمر السنتين

- يحصل الطفل على الجرعة الأولى من تطعيم الحمى الشوكية، بالحقن تحت الجلد.

- الجرعة الثانية من تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي "أ"، بالحقن العضلي أعلى الذراع.

من سن 4 إلى 6 سنوات

- الجرعة الثانية للحمى الشوكية.

الجرعة الثانية من تطعيم الجديري المائي. جرعة منشطة للدرن (BCG) بالحقن تحت الجلد.

وقدّمت الدكتورة نهى أبو الوفا، نصائح مهمة للتعامل مع التطعيمات سواء الإجبارية أو الإضافية، وذلك كالتالي.

- في حالة إصابة الطفل بارتفاع في درجة الحرارة أو نزلة معوية، يجب تأجيل التطعيمات التي تؤخذ عن طريق الفم، حتى لا يتقيأ ومن ثم لا يستفيد من التطعيم.

- قبل أي تطعيم بالفم يجب أن تكون آخر رضعة للطفل قبل التطعيم بساعة على الأقل، والرضعة الأخرى بعد التطعيم بساعة.

- يعطى تطعيم الإنفلونزا الموسمية من سن 6 أشهر في فصل الخريف من كل عام.

- لا يعطى تطعيم الدرن في عمر 4 إلى 6 سنوات إلا بعد عمل اختبار درن أولاً.

- يتوفر من لقاح الروتا نوعين أحدهما على جرعتين والآخر على ثلاث جرعات، وكلاهما من عمر شهرين.

- يعطى لقاح الحمى الشوكية (التهاب سحائي) كل ثلاث سنوات.

- تعطى الجرعة الثانية من لقاح الكبدي أ بعد فترة من 6 إلى 13 شهر من الجرعة الأولى.

وتؤكد "أبو الوفا" أن أسعار التطعيمات الإضافية تتراوح من 350 و400 و600 جنيه حسب نوع كل تطعيم، وقد يراها البعض غالية بعض الشيء، لكنها توفر حماية للطفل من أمراض خطيرة ومضادات حيوية تضعف المناعة، وتكلفك الكثير من العلاجات و"اللف على الأطباء".