«ريهان» تتغلب على مرضها النادر: «واثقة في نفسي وميهمنيش التعليقات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من ولادتها بمرض مزمن نادر، تسبب في تكسر عظامها وهشاشتها باستمرار، إلا أنها نجحت في عيشها بصورة طبيعية، وتمكنت ريهان نبيل، الفتاة الثلاثينية، من استكمال دراستها وخوض الحياة العملية بجدارة، رغم أنف المحبطين من حولها.

ريهان: أهلي وقفوا جمبي وكانوا الداعم الأول ليا

«اتولدت بمرض نادر في العضم هو osteogenesis imperfect بيتسبب في تكسير العظام بسهولة، بس ده بالنسبالي كأنه مش موجود، وأهلي وقفوا جمبي مأهملوش فيا خالص، وحالتي الصحية تحسنت جدًا، وكملت دراستي، لحد ما اتخرجت وحصلت على ليسانس آداب إعلام، وبعد التخرج دخلت مجال العمل، واستغلت في محكمة الزقازيق الابتدائية».. حسب ريهان، خلال حديثها لـ«هُن».

الفتاة الثلاثينية: مبهتمش بتعليقات الناس

لم تعير ابنة محافظة الشرقية، اهتمامًا لأي من التعليقات السلبية من قبل المحيطين بها، والانتقاضات التي وُجهت لها، وإحباطها في كونها لن تتمكن من الاستمرار في الحياة العملية، وأكملت مشوارها التعليمي والعملي أيضًا: «اتعلمت إن رغم تعليقات الناس، أهم حاجة يكون عندي ثقة في نفسي، وميهمنيش من أي تعليق، وسيبتني من كلام الناس المحبط، والحمد لله قدرت أشتعل على طول بعد الجامعة، والناس كانت بتقولي مش هتستمري في الشغل».

ريهان: شايفة نفسي طبيعية

وأضافت: «استمريت في شغلي على الرغم من التعليقات المحبطة، وشايفة نفسي طبيعية جدًَا وقدرت أثبت ده لكل شخص كان بيقول غير كدا، ونجحت في مجالي بشكل كبير وأثبتلهم عكس كلامهم».