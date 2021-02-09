بدون مقدمات.. وعكات صحية أصابت فريدة سيف النصر: حشرة وأزمة تنفس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من حين لآخر تخرج الفنانة فريدة سيف النصر لمشاركة متابعيها بأخبارها وتفاصيل عن حياتها الشخصية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها أيضًا تفاصيل حالتها الصحية، إذ أنها كشفت عن تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا.

ولم تكن هذه أولى الأزمات الصحية في حياة الفنانة فريدة سيف النصر، إذ أنها تعرضت قبل ذلك لأزمة مرضية استغاثت خلالها بمتابعيها وجمهورها للدعاء لها.

ويرصد «هُن» في التقرير التالي حكاية أزمتين صحتين أصابتا الفنانة فريدة سيف النصر.

أزمة تنفس

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلنت فريدة سيف النصر، عن تعرضها لأزمة تنفس انتابتها دون أسباب واضحة.

وكتبت «فريدة» قائلة: «الحمدلله.. أزمة تنفس بلا أسباب والله العظيم.. عدت قسمًا بالله بسم الله الرحمن الرحيم.. آلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فأنصب والي ربك فأرغب، صدق الله العلي العظيم».

وتابعت: «خذ من القرآن ما شئت لما شئت، هو دواء لكل داء كلمات الله.. ونعم بالله.. حبيبي يا الله».

مرض غريب في وجهها

وفي وقت سابق، وتحديدا في شهر مارس من العام الماضي، تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر، عن إصابتها بمرض وصفته بـ«الغريب»، أصابها بتورم في الوجه، و4 خواريج بالفم والأسنان، وكشفت عن ذلك عبر حسابها على «فيس بوك» أيضًا.

وذكرت «فريدة»: «أنا أصلًا بتحمل لكن مش قادرة.. ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق إنذار صحيت بأصوت نص الليل، ودي رابع مرة يحصل لي حاجه غريبة في وشي، وأكون بشتغل يعني مش وقته استغفر الله.. أحسن من غيرنا، سامحني والنبي اللهم لا اعتراض».

وكشفت عن بكائها للمرة الأولى مثل الأطفال بسبب هذا المرض الغريب: «ممكن تدعو لي من قلبكم بجد أول مرة أبكي زي الأطفال.. الدكتور نفسه بيسأل فيه إيه؟ هو أنا اللي هعرف يا دكتور».

وكانت خرجت عدد من الشائعات عن إصابتها بالسرطان، وهو ما نفته تمامًا من خلال مداخلة هاتفية لها في أحد البرامج قائلة: «أنا بقى انهرت خالص، لأن الحشرة اللي قالي عليها بتعمل ورم بشكل دائم مش بتخف.. أنا عشت في وهم كبير أوي بعد ما الطبيب قالي كده، ومش هقول اسم الطبيب عشان موقفش حاله، واللي قال كانسر واللي قال كورونا، والمشايخ قالوا لي سحر وعمل».

وأوضحت «فريدة»: «السبب الحقيقي للورم ده حساسية وخراج في اللثة، روحت عند دكتور قالتلي عليه إيمان الحصري، الدكتور ده وقف كل الأدوية ووصف لي دواء واحد خاص بالحساسية، والحمد لله بقيت كويسة جدا».