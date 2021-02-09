والد حلا شيحة: أنا زي عادل إمام في عريس من جهة أمنية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الممثلة حلا شيحة، بعقد قرانها على الباحث الإسلامي معز مسعود، في حفل عائلي اقتصر على الأسرتين فقط، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى المطل على النيل، والذي ظهرت خلاله العروس بفستان أبيض فضفاض مزين بالدانتيلا، مع إطلالتها في بعض الصور بالحجاب.

«بنتي متحجبتش، وطبيعي تلف طرحة ساعة كتب الكتاب وبعد كده خلعته».. بتلك الكلمات أوضح والد حلا شيحة سبب ظهور ابنته بالحجاب في بعض الصور، متابعا خلال تصريحات لـ«هُن»: «مفيش حد من الستات كان محجب، ووالدة معز وأخته غير محجبتين».

وعن عقد حفل عائلي بدون حضور أصدقاء العروسين، أوضح والد حلا شيحة، أن هناك سببين وراء ذلك، وهما استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة العديد من أصدقاء العائلة على رأسهم: الفنان عزت العلايلي ومصفف الشعر محمد الصغير:«عزت صاحبي وحبيبي، وكان أول واحد يجيب المعرض وآخر واحد يمشي».

واختتم حديثه بسعادته بابنته: «ربنا يسعدها، أنا زي عادل إمام في عريس من جهة أمنية وأكتر، لكن معز راجل محترم وخلوق ويستاهل بنتي».

وكانت أحداث الفيلم الكوميدي تدور حول رجل صاحب بازار «عادل إمام» ويهوى جمع التحف ويحب ابنته «حلا شيحة» لدرجة أنه لا يستطيع الابتعاد عنها حتى في زواجها، ولا يكاد يتصور أن تذهب عنه بالزواج من شاب في عمرها، بل أنه يتشاجر مع أي شاب ينظر إليها أو يحاول أن يعاكسها، إلى أن تعجب بضابط أمن دولة «شريف منير» وتتزوجه، ليطاردهما الوالد في كل مكان.

رأي والد حلا شيحة في معز مسعود

وعن رأيه في معز مسعود، يقول «شيحة»: «راجل محترم وطيب وخلوق وصبور وخجول جدا وعنده حياء وبيتكسف»، لافتا إلى أن تلك الصفات تسببت في حب ابنته للباحث الإسلامي، وتقارب شخصيتها، لكونها تتمتع بالطيبة والنقاء والبراءة، على حد وصفه.

ونفى والد العروس اشتراط معز مسعود على زوجته الالتزام بأزياء محتشمة أو ارتداء الحجاب: «ده كلام غير صحيح، معز مدخلش في الموضوع ده، ولا جاب سيرة الحجاب، ولا فرض عليها زي معين»، وسط تشديد الفنان التشكيلي على رفضه للحجاب واعتباره رمزا لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ويدل على التميز.

واختتم حديثه بتمنيه السعادة لابنته: «أنا بدعي ربنا يحميها من كل شر ويبعد عنها العيون المتربصة، وتكون أسعد واحدة».

قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود

التقيا الثنائي للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، قبل أن تتعدد لقاءاتهما بعد ذلك، حتى تحولت لقصة حب.

يشار إلى أن مصادر مقربة من معز مسعود، أكدت في تصريحات لـ«الوطن»، على انعقاد حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، الذي شهد انعقاد حفلي زفاف الداعية على زوجتيه السابقتين، «الفيديو بلوجر» بسنت نور الدين، والفنانة شيري عادل، إلا أنه كان يقضي شهر العسل في فندق آخر في الزمالك.

وذكر المصدر، أنه من المحتمل مشاركة معز مسعود زوجته حلا شيحة في فيلم سينمائي، عقب حصوله على «كورسات» في مجال التمثيل على يد الممثل والمخرج المسرحي في الجامعة الأمريكية رمزي لينر.

وسبق أن لاحقت الفنان حلا شيحة شائعة ارتباطها بالفنان محمد رمضان، بالتزامن مع مشاركتها معه في المسلسل الدرامي «زلزال»، إلا أن الثنائي نفيا ذلك الأمر في تصريحات إعلامية حينها.