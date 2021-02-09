صاحبة مبادرة «كفايا خراب بيوت»: الرجالة قالولي رضوى الشربيني دمرت حياتنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كفايا خراب بيوت».. تلك هى اسم المبادرة التي أطلقتها حديثًا الإعلامية نشوى العجوز، معلنة عن رغبتها في نشر المبادرة التي تهدف إلى توعية بأهمية الحفاظ على الأسرة، وعدم التسرع في طلب الطلاق في حالة زواج زوجك من سيدة آخرى.

صاحبة «كفايا خراب بيوت»: «هقول للستات إزاي تحفظي ع البيت حتى لو هو اتجوز عليكي»

وأوضحت «نشوى» لـ«هُن» أنها ستطلق سلسلة فيديوهات للحديث بشكل مفصل عن ذلك الأمر، متابعة: «هقول للستات إزاي تحفظي ع البيت حتى لو هو اتجوز عليكي»، مطالبة النساء بالتريث قبل طلب الطلاق، «فكري إنها ممكن تكون نزوة وتروح لحالها، بدل ما يعمل ده في الحرام عمله في الحلال، ولا عايزاه يخونك مع كل واحدة شوية ويلملك أمراض الدنيا».

وأعربت الإعلامية عن سعادتها بالتفاعل الواسع مع مبادرتها، لافتة إلى أن أغلبية المتواصلين معاها من الرجال الذين يشتكون من هجر زوجاتهم لهم، وطلبهم الطلاق عقب زواجهم بآخريات: «أتقالي صراحة، رضوى الشربيني خربت بيوتنا، وستاتنا بتسمع كلامها وتمشي ورا نصايحها».

«نشوى»: «محتاجين يبقي في وعي»

تسعى صاحبة «كفايا خراب بيوت»، لتقديم نصائح للسيدات، فضلا عن عرضها التواصل مع النساء اللاتي يطالبن بالطلاق للحديث معهن، وإقناعنهن بالتفكير جيدا قبل اتخاذ تلك الخطوة، والتأكد من أنها لن تُضر أبنائها أو تسبب لهم أزمات نفسية: «محتاجين يبقي في وعي تاني، ونعرف إن الست ست والراجل راجل، الآية دلوقتي بقت مقلوبة».

وتتمنى نشوى العجوز انتشار مبادرتها، ودعم النساء لها، لتحقيق استقرارًا أسريًا.