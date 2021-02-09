مفاجأة صادمة لفتاة بعد إجرائها تحليل DNA: «كانت مخطوفة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الأونة الأخيرة، يلجأ الكثير من الأشخاص حول العالم إلى إجراء تحليل الحمض النووي DNA، رغبة في معرفة أصول أنسابهم، أو غيرها من الأسباب المتعددة.

ومؤخرًا، شاركت إحدى البريطانيات متابعيها عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، مقطع فيديو، أوضحت خلاله عن اكتشافها لمفاجآة صادمة عند إجراؤها لتحليل الحمض النووي، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

الفتاة اكتشفت مفاجآة صادمة: عمرها ليس صحيحًا

وقالت الفتاة البريطانية خلال الفيديو، إنها أنفقت العديد من الأموال لإجراء تحليل الحمض النووي لأسلافها، لأنها تهتم بشكل كبير بمعرفة تراث عائلتها، وكانت تأمل في الحصول على نتائج رائعة، لكن صدمتها كانت كبيرة.

تاريخ ميلاد غير صحيح

تعرف الفتاة جيدًا أنها من مواليد عام 1997 أي تبلغ من العمر 24 عامًا، لكن تحليل الـ DNA الخاص بها، أثبت ولادتها قبل تاريخ ميلادها المعروف بعامين، وهو ما سبب لها صدمة كبيرة، وهو ما دفعها للعثور على التاريخ الصحيح لميلادها في السجلات الطبية.

وتقول الفتاة خلال تصريحاتها مع الصحيفة البريطانية: «كشفت نتائج التحليل أنه لا يوجد شخص باسمي وُلد في يوم ميلادي الذي أعرفه جيدا، وكشفت سجلاتي الطبية فيما بعد أنني وُلدت في نوفمبر عام 1995 وليس عام 1997، ما يعني أنني سأكمل عامي الـ26 خلال هذه السنة، بدلا من عامي الـ24».

وتابعت: «أُصبت بالذهول والصدمة من هذا الخبر، وتعاطف الكثير من الاشخاص معي فور علمهم بصدمتي الكبيرة».

تضامن مع حالة الفتاة

وفور نشر الفيديو، سرعان ما تلقت الفتاة الكثير من التعليقات من قبل المتابعين الذين تضامنوا مع حالتها، فجاء من بينها: «إنني أصيبت بالقشعريرة، أعرف أنها صدمة بالغة لكن يجب أن تتحمليها، يبدو أنكي تعرضتي للاختطاف في طفولتك ويجب عليكي التحقق من ذلك».