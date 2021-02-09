لمحبي والسهر والأوبن إير والألعاب.. أفضل خروجات للمرتبطين في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب عيد الحب الذي يوافق 14 فبراير الجاري، يبحث كثيرون عن أماكن للخروجات، للاحتفال بهذا اليوم وقضاء أفضل اللحظات الرومانسية.

لذا يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز الأماكن التي يمكن الذهاب إليها للاحتفال بيوم عيد الحب:

لمحبي السهر:

- كورنيش وسط البلد: يعد من أشهر الأماكن في القاهرة التي يمكنك الذهاب إليها للاحتفال بعيد الحب، وركوب المراكب النيلية التي تستخدم الأغاني والموسيقى للاحتفال، كما يوجد بوسط البلد المقاهي والمطاعم أيضًا.

- السينما: يفضل الكثير في هذا اليوم مشاهدة الأفلام الرومانسية، فمن الممكن أن تذهب إلى السينما مصطحبًا بشريك حياتك، وتناسب أسعار تذاكرها محدودي الدخل.

سينما زاوية: سعر التذكرة 50 جنيها لكل الحفلات، وعنوانها: 15 عماد الدين، وسط البلد.

سينما التحرير سعر التذكرة 50 جنيها لكل الحفلات، وعنوانها: 122 شارع التحرير الدقي.

سينما مترو، تتراوح أسعار التذاكر من 45 لـ55 جنيها حسب ميعاد الحفل، وعنوانها: 35 شارع طلعت حرب.

سينما أوديون، تذكرتها من 30 لـ50 جنيها حسب ميعاد الحفل، وعنوانها: 4 شارع عبدالحميد سعيد، طلعت حرب

- كورنيش النيل: يعد مصدر إلهام للعديد من العشاق، حيث تساعد الأجواء الرومانسية للكورنيش والبواخر النيلية على قضاء سهرة رومانسية، وبتكلفة مادية بسيطة.

لمحبي أماكن الأوبن اير:

- الريف العربي: وهو عبارة عن منتجع سياحي مبني بالطريقة الريفية القديمة، ويتميز بوجود حمام سباحة، وخيل ومساحات خضراء واسعة، وبتذكرة دخول لا تزيد عن 100 جنيه شاملة وجبة فطار وغذاء ولعبة البينج بونج، وعنوانه في المريوطيه في اتجاه طريق سقاره السياحي بعد معهد المدينة.

- سفاري بارك ومحمية وادي دجلة: تعتبر من الأماكن المفتوحة أيضا، حيث يمكن التنزه وسط الجبال والاستمتاع بأجواء السفاري، عند الذهاب لمحمية وادي دجلة بزهراء المعادي، كما أن الدخول بأسعار رمزية، كذلك حديقة "سفاري بارك" التي تعد من أكثر الأماكن المميزة للتنزه.

- حديقة الأزهر: إذا كنتم ترغبون في قضاء وقت ممتع للاستمتاع بيوم عيد الحب، لذا يمكنكما الذهاب إلى حديقة الأزهر حيث أإها من الحدائق التي تتمتع بمساحة واسعة، فضلا عن المناظر الخلابة، والعروض الفنية والحفلات الموسيقية، وتبلغ أسعار التذاكر في جميع الأيام 10 جنيهات، ما عدا يوم السبت 15 جنيها.

- الحديقة الدولية: تعتبر من أفضل الأماكن السياحية في القاهرة، وتقع في مدينة نصر، كما يمكنكم المشي بالممرات الواسعة في الحديقة، والاستمتاع بالهدوء والسكينة، فضلا عن الملاهي وحفلات للأطفال الصغار، وتضم ثلاثة أجنحة رئيسية، هي الجناح الأوروبي، والجناح العربي، والجناح المصري، ويبلغ سعر دخول الفرد 5 جنيهات.

- الحسين وشارع المعز: من الأماكن المناسبة للخروج والاحتفال بعيد الحب، حيث تتزين الشوارع بالأنوار والورود، كما أنها تعد خروجة غير مكلفة ماديا، فضلا أنها تتميز بالعديد من الأماكن التاريخية، كما يمكنكما التقاط أفضل الصور في شارع المعز، وسط المزارات الأثرية والمباني الفريدة.

-وسط البلد: يعد من الأماكن التي يعشقها الكثير من الأشخاص، لما لها من طابع فريد، خاصة بعد التجديدات التي جعلتها تشبه شوارع أوروبا، كما يمكنكما تناول آيس كريم "العبد"، وأخذ جولة داخل مول طلعت حرب، ثم الاستراحة على أحد مقاهي وسط البلد الشهيرة، والتي تتناسب مع ميزانيتك.

- الأهرامات: هناك الكثير من المطاعم والكافيهات السياحية والشعبية بمنطقة الأهرامات، ويمكنك الذهاب إليها والاستمتاع بأفضل الأوقات مع شريك حياتك.

- برج القاهرة: يقع برج القاهرة في وسط القاهرة بالزمالك، يتكون من 16 طابقًا، به مطعم دائري يمكنك من خلاله مشاهدة القاهرة الكبرى في أثناء تناول الطعام، كما يمكنك مشاهدة الأماكن عن قرب من خلال التلسكوب الموجود أعلى البرج.

سعر التذكرة 40 جنيها، العنوان: شارع البرج بجزيرة الزمالك بجوار النادي الأهلي.

لمحبي الألعاب:

Immersive VR: إذا كنت وشريك حياتك من محبي لعبة بابجي، لذا يعتبر من أفضل الأماكن حيث إنه يضم لعبة بابجي، ومجموعة أخرى من الألعاب الأخرى.

العنوان مول سكاي بلازا الدور الأول بالقرب من الجامعة الأمريكية، شارع التسعين الجنوبى في التجمع الخامس، وسعر التذكرة تحسب بالوقت.

- رفاهية: يعد من أماكن الخروج غير التقليدية، حيث يوفر ألعاب حرب الألوان " paintball"، ويتراوح سعر تذكرة الفرد 60 جنيها شاملة 50 طلقة، كرة قدم، وفقاعات، كما يمكنكما التمتع بالتزحلق والسقوط على ملعب كرة الصابون، فضلا عن ممارسة ألعاب الفيديو جيم، والإكس بوكس والبلاي ستيشن على ضفاف النيل.

العنوان: شارع البحر الأعظم، بعد مترو منيب .