مع اقتراب «الفالنتين».. اعرف هدية مراتك من برجها الفلكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عيد الحب» من أهم المناسبات التي يسعى فيها الأزواج تقديم الهدايا لزوجاتهم، تقديرًا على الحب المتبادل، ولكن يقع العديد من الرجال في حيرة شديدة لاختيار الهدية المناسبة، إذ يمكنه اللجوء لبرجها الفلكي لتحديد الهدية التي تناسبها، بحسب ما ذكرته عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في حديثها لـ«هُن».

الحمل

عادة ما تفضل امرأة الحمل الهدايا المستوحاة من الطبيعة، فيمكن أن تجلب لها باقة من الورود الطبيعية والعطور.

الثور

الهدايا غالية الثمن، أكثر ما تجذب امرأة الثور، ويمكن إهدائها الملابس ذات الماركات العالمية أو الذهب، أو الحلويات والشوكولاتة الفاخرة.

الجوزاء

أما امرأة الجوزاء فهي الهدايا التي تساعدها على التواصل مع الآخرين مثل اللاب توب والمحمول وآي باد.

السرطان

عادة ما تعشق امرأة السرطان الاحتفاظ بالذكريات، ويمكنك أن تعطيها كاميرا ذات جودة عالية من الهدايا التي تناسبها لتوثيق لحظاتها المفضلة، أو حلي مصنوع من الفضة.

الأسد

أما امرأة الأسد فهي العاشقة للظهور بمظهر ملكي، لذلك الملابس ذات الماركات العالمية تجذبها، أو نظارة شمس فاخرة، وأيضًا كريمات حماية البشرة غالية الثمن.

العذراء

يمكن إهداء امرأة العذراء كتاب تريد قراءته، أو أعشاب طبيعية ذات روائح جميلة، فهي تميل إلى الثقافة بشدة.

الميزان

تعتبر مستحضرات التجميل والهدايا التي تضيف لمسات جمالية للمنزل مثل الشمعدان، وأيضًا حفلة رقص في أحد الأماكن الراقية، أكثر ما يسعد امرأة الميزان.

العقرب

الغموض هو رمز امرأة العقرب لذلك تفضل الهدايا التي تساعدها على ذلك، مثل نظارة سوداء أو جاكت جلد أسود، وأيضًا تفضل الملابس المثيرة.

القوس

السفر والرحلات المختلفة هي أكثر الهدايا التي تسعد امرأة القوس، لذلك يمكن إهدائها بتذكرتين للسفر في مكان جديد تستكشفه، أو العشاء في مطاعم ذات ثقافات أجنبية.

الجدي

تحب امرأة الجدي الهدايا غالية الثمن مثل الذهب والماركات العالمية، وأيضًا الهدايا ذات قيمة تاريخية.

الدلو

من الأفضل أن تسأل امرأة الدلو عن الأشياء التي تحتاجها أو الهدايا التي تبسطها، لأنها من النساء التي لا تفضل المفاجأت.

الحوت

الذهاب إلى السينما أو مسرح أو ربما حلفة رقص، من الهدايا التي تسعد امرأة الحوت، وأيضًا منتجات البشرة المستخلصة من البحر.