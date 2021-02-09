"الليلة من 250 جنيها".. أسعار فنادق 8 مدن سياحية بمصر خلال عيد الحب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تشتهر مصر بامتلاكها لعدة مدن كمشتى رائع وخلاب وجو دافئ، ومن هذا المنطلق جاءت فكرت مبادرة "شتي في مصر" إلى المدن السياحية المصرية في 5 محافظات "جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والإسكندرية"، والتي تستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وبذلك فإنها تتزامن مع الاحتفال بعيد الحب 14/2، لذا يمكنك الاستمتاع بالعروض والتخفيضات على أسعار الغرف بالفنادق وأسعار تذاكر الطيران.

وجاء الأسعار ضمن هذه المبادرة تشجيعية للفنادق ليكون الحد الأقصى لسعر الفرد في الغرفة المزدوجة في الليلة (شاملة الضرائب والخدمات)، إقامة كاملة ماعدا فنادق الأقصر وأسوان نصف إقامة (فطار وعشاء).

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- الفنادق من فئة الثلاث نجوم 300 جنيه.

- الفنادق من فئة الأربع نجوم 600 جنيه.

- الفنادق من فئة الخمس نجوم 750 جنيه.

وتخطت عدد الفنادق المشاركة في المبادرة حتى الآن أكثر من 110 فندق بالوجهات السياحية المختلفة، أكثرها في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

كما أن أسعار تذاكر الطيران داخل مصر ذهاب وعودة، تبدأ من 1500 لـ2000 جنيه، شامل الضريبة.

ويقدم "الخليج 365" قائمة بالفنادق وأسعار الغرف لكل من سفاجا والغردقة وشرم الشيخ ودهب والأقصر وأسوان ومرسى علم شاملة الضريبة.

1. سفاجا:

- فندق الأحلام ريزورت 600 جنيه.

- مينا فيل 600 جنيه.

- سفاجا بالينا برادايس أبو سوما 400 جنيه.

- بالم رويال سوما باي 750جنيه.

- سفاجا كاريبيان ورلد ريزورت 712.5 جنيه.

2. مرسى علم:

- وادي لحمي ازور 500 جنيها.

- الفيستون 600.

- ثري كورنرز فيروز بلازا ريزورت 600 جنيه.

- ثري كورنرزسي بيتش ريزورت 600 جنيه.

- ثري كورنرزهابي لايف ريزورت 600.

- تيوليب 500.

- نوفوتيل 750.

- رويال تيوليب 700.

- هيلتون مرسى علم النوبي 750 جنيها.

- كونكورد مورين بيتش ريزورت 750.

3. الجونة:

- ريحانة 600 جنيه.

- سلطان باي 600 جنيه.

4. سهل حشيش:

- أولد بالاس ريزورت 750 جنيها.

- ياسمين بالاس ريزورت 600 جنيه.

5. الغردقة:

- إيه إم سي رويال أوتيل 550 جنيها.

- كونتيننتال الغردقة 750.

- موفامبيك ريزورت سوماباي 750.

- رويال لاجونز أكوا بارك 750.

- عرابيا ازور 600.

- ستيلا دي ماري بيتش ريزورت 675.

- سويس ان ريزورت 750.

- جولدن بيتش ريزورت 575.

- فارو آزور 550.

- كورال بيتش 450.

- أربيلا آزور 600.

- علي بابا بالاس 507.5.

- صني دايز البلاسيو ريزورت 500.

- صني دايز بالما دي ميريت 500.

- لونج بيتش 585.

- سندباد كلوب 600.

- سي ستار بورفاج 550.

- بالم بيتش ريزورت 450.

- أكوا فيستا ريزورت 550.

- الغردقة سي جل 500.

- جيفتون آزور 400.

- ثري كورنرز صني بيتش 500.

- هوتيلوكس مارينا بيتش 585.

- مـــارلين إن آزور 400.

- هواي سيزر بالاس 525.

- هواي لوجردان 475.

- صني دايز ميريت فاميلي ريزورت 400.

- كينج توت أكوا بارك 300.

- روما هوست واي 300.

- مينامارك ريزورت 300.

- لابراندا كلوب مكادي 550.

- لابراندا رويال مكادي 650.

- ذهبية الغردقة 300.

- ماجيك بيتش 300.

6. الأقصر

- شتايجنبرجر نايل بالاس 700.

- بافيليون وينتر الأقصر 425.

- جولى فيل 700.

- شتيجنبرجر آشتي 600.

- سونستا سان جورج 650.

- ميركيور الكرنك 600.

- إبروتيل 525.

- إميليو 300.

- الكرنك 250.

- الجزيرة جاردن 300.

- فيليب 250.

7. أسوان:

- بسمة 600.

- أوبليسك 300.

- سيتي ماكس 600.

8. شرم الشيخ:

- أمفوراس 750.

- بروميناد بيتش ريزورت 650.

- كونكورد 750.

- إكسبيرينس كيروسيز باركلاند 700.

- إكسبيرينس سي بريز 750.

- تروبيتيل نعمة باي 750.

- تروبيتل وايفز ( يتبع فندق تروبتيل نعمة باى) 700.

- تيرانا ايلاند فيو ريزورت 600.

- مارتيم جولي فيل نعمة باي 750.

- رينسانس جولدن فيو بيتش ريزورت 750.

- دريمز بيتش ريزورت 650.

- شرم دريمز 750.

- شيراتون شارم هوتيل، ريزورت، فيلات 750.

- بارسيلو تيران 750.

- نوفوتيل 750.

- جراند أوازيس 549.5.

- هيلتون شاركس باي 500.

- سي بيتش أكوا بارك 600.

- شارميليون كلوب اكوا بارك 750.

- شارميليون سي لايف ريزورت 600.

- شارميليون جاردنز اكوا بارك 750.

- شارميليون كلوب ريزورت 750.

- إكسبيرينس سان جورج 500.

- ليدو شارم 600.

- تمرا بيتش ريزورت 550.

- شرم وتر فولز 600.

- شرم هوليداي ريزورت 400.

- تي كونتيننتال بلازا بيتش ريزورت 600.

- أورورا أوريانتال ريزورت 500.

- أمواج عيون 475.

- جافي أكوابارك ريزورت 500.