أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر سوء استعمال المضادات الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

سوء استعمال المضادات الحيوية

عادة قد يتجاهلها البعض رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

المضادات الحيوية لا تقتل الفيروسات، وسوء استعمالها خلال جائحة كورونا قد يؤدي لتفاقم مشكلة مقاومة الميكروبات لها.

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق تناول المضادات الحيوية في حالة الضرورة القصوى باستشارة الطبيب.

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