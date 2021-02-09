إكسسوارات باللون الأحمر موضة شتاء 2021 احتفالاً بيوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 05:34 مساءً - يأتي اللون الأحمر بدرجاته النارية الجريئة ليزيد من أنوثة وطلّة السيدة الشتوية وإشراقتها. هو لون لافت بامتياز، يمكن أن تختاره كإطلالة كاملة إذا كانت تنشد الجرأة، أو بإمكانها أن تُدخل إليه اللون الأسود؛ للمسة كلاسيكية.

بعد أن كان النبيتي يتربّع على عرش الموضة في عام 2020 والأعوام التي سبقتها، أتى عام 2021 بجرأة الألوان مع لون الأحمر كموضة لفصل الشتاء 2021.

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الأحمر ملك الشتاء دون منافس

Prada



لا تجرؤ كثير من النساء على اعتماد أزياء باللون الأحمر، حيث يعتبرن هذا اللون من الألوان الجريئة واللافتة للأنظار، ولكن هذا لا يمنعهن من ارتداء إكسسوارات باللون الأحمر؛ تمنحهن إطلالة مفعمة بالحيوية، سواء الحقائب أو الأحذية.



قدّمت بعض الماركات العالمية موديلات أحذية نسائية باللون الأحمر، مثل أحذية بالأربطة الأمامية والكعب القصير، بالإضافة إلى حذاء أحمر داكن بكعب عالٍ وعريض يمكن تنسيقه مع أزياء المساء، وظهر بقوة خلال موضة شتاء 2021 الحذاء الأحمر والأبيض والمزيّن بإكسسوار أمامي برّاق لإطلالة أنثوية فخمة.

الجدير ذكره أيضاً أنه برزت بعض موديلات الأحذية الرياضية الأنيقة باللون الأحمر، كما قدّمت بعض الماركات البوت باللون الأحمر، سواء البوت القصير أو الطويل بسحابة أمامية سوداء.

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Prada



ولإطلالة جريئة ودافئة في الشتاء، يمكن للسيدة اختيار البوت الطويل باللون الأحمر الأنيق بالجلد اللامع وبوت بالكعب الأسود وبوت بالأحمر الداكن.



من المؤكد أن اللون الأحمر هو الرديف الرسمي لموسم الأعياد دون استثناء، لذلك تحتاج صاحبة القامة القصيرة إلى الأحذية المصمّمة بمقدمة مدببة وكعب رفيع؛ لتبرز طول الساق، وإذا كانتِ تفضل اعتماد البوت مع فستان قصير في إحدى المناسبات الرسمية والمهمة؛ فيمكنها الاختيار بين البوت الطويل أو البوت الـSlouchy.

Kenzo



لصاحبة القامة الطويلة كامل الحرية في اعتماد موضة الأحذية ذات الكعوب العريضة، وكذلك الموديلات المصممة بمقدمة دائرية، وقد برزت لهذا الشتاء الأحذية المصممة بطبعة جلد التمساح، بالإضافة إلى التصميم المريح ذي الكعب المسطّح.

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تزيين الطلّة باللون الأحمر

Saint Laurent



إذا كانت السيدة ممن لا يجرؤن على اعتماد الفستان أو المعطف الأحمر في المناسبات الرسمية، يمكنها الاكتفاء بحمل حقيبة بهذا اللون الأنثوي الجذّاب؛ لتزيّن بها إطلالتها.



تنوّعت أشكال شنط الكلاتش الحمراء الصغيرة هذا الموسم، وبرع المصممون في ابتكار تصميمات غير تقليدية اعتمدت على الأنماط الهندسية، فبرزت الحقيبة المصمّمة على شكل الصندوق الصغيرة كتصميم عصري؛ يمكن تنسيقه مع جمبسوت أسود أو باللون الجملي الفاتح.

كما لاقت الحقيبة المصممة على شكل تموّجات ناعمة رواجاً كبيراً لتنسيقها مع فستان أزرق داكن أو أخضر زمردي.

Christian Louboutin



في حال كانت السيدة ترغب في إطلالة عملية دون أن ينتقص ذلك من أناقتها؛ ننصحها بحقائب الكتف الصغيرة الحمراء المزوّدة بسلسال ذهبي مع فستان قصير من نفس لونها، أو مع بلوزة بيضاء وبنطال أسود عالي الخصر.



لِمَ لا تعتمد السيدة الحقيبة الحمراء المزوّدة بحزام طويل مع فستان أبيض أو باللون البيج الفاتح وتكمل أناقتها بمعطف أبيض؟!

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Loewe



لتزيين طلّتكِ، اعتمدي الأحمر الفاقع بحليّ وإكسسوارات ذات طابع ذهبي، منها الحقائب المطبّعة أو المرصّعة التي تناسب الزيّ الأحمر الفاقع بشكل كبير، كما بالإمكان مزج إكسسوارات بعدة نغمات من الأحمر، مثل الأحمر الطماطم مع الفوشيا، أو الأحمر الشاحب مع البنفسجي الداكن، وربما المرجاني مع الأحمر المائل إلى الزهري.



وأخيراً، يجب القول بأن الأحمر الفاقع مع الأبيض أو الأحمر مع الأسود هو مزيج كلاسيكي رائع، وتزيد روعته في حال تمّ مزج الألوان الثلاثة معاً.

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