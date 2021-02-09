صيحات بدلات من مجموعات هوت كوتور ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 05:34 مساءً - عرض المصممون ضمن مجموعات هوت كوتور ربيع صيف 2021 تشكيلة واسعة من أفخم البدلات التي جمعت بين الكلاسيكية واللمحات العصرية التي تؤهلها لتناسب كافة الأعمار.

"الخليج 365" تستعرض لكِ أحدث الصيحات لتستعدي لأجمل السهرات الصيفية.



تابعي المزيد:بدلات من مجموعات أزياء كروز 2021 بحسب شكل الجسم



بدلات كوتور بخامات فاخرة تثري اطلالتك

ARMANI PRIVE





كالعادة كانت الخامات الفاخرة الأساس الذي ارتكزت عليه مجموعات الكوتور، كشفت دار شانيل Chanel عن تشكيلة من البدلات التويد أعجبنا منها الموديل عريض الكتفين المزين بأزرار على الجهتين Double breasted suits، وقدمت دار أرماني بريفيه Armani Privé بدلات مخمل بسترات قصيرة مصممة بأكتاف بارزه مع بناطيل واسعة الأرجل.





بدلات بسترات قصيرة من دون أكمام

CHANEL



كانت البدلات المؤلفة من سترات قصيرة من دون أكمام نجمة مجموعات الهوت كوتور لربيع 2021، أعجبتنا البدلات التويد المصممة بألوان الباستيل الحالمة من توقيع شانيل Chanel والتي نُسقت مع بناطيل فضفاضة من نفس الخامة واللون.

تألقت عارضات كريستيان ديور Christian Dior ببدلات مكونه من توب قصير Crop top بأكتاف منسدله وبناطيل الـ flared pants نسقت مع قمصان شيفون سوداء بأكمام منتفخة.

تابعي المزيد:تنسيق البدلات الرسمية من ياسمين صبري

بدلات هوت كوتور مزينة بالطبعات

Fendi



برعت الدور العالمية في تقديم البدلات المزينة بالطبعات والرسومات، ظهرت عارضات فندي Fendi ببدلات مزينة بالنقوشات البرية تميزت بالياقات العريضة والبناطيل عالية الخصر، أعجبنا في نفس العرض البدله المصممة بستره من دون أكمام والمزوده بكاب طويل يصل إلى العرض من نفس اللون والنقشة.



بدلات بقصات كلاسيكيه لإطلالة راقية

VALENTINO



لم يغب الطابع الكلاسيكي عن بدلات كوتور ربيع 2021، برز هذا النمط بقوة لدى أرماني بريفيه Armani Privé حيث ارتدت العارضات بدلات بقصات مستقيمة وجاكيتات متوسطة الطول تصل إلى أول الفخذين مصممة بخامات لامعة تناسب السهرة، فيما ظهرت عارضات فالنتينو Valentino بتصميمات أكثر رصانه ذات طابع ذكوري تناسب لوكات النهار.







بدلات عصرية هوت كوتور 2021

ALEXANDRE VAUTHIER



اتسمت الكثير من بدلات كوتور 2021 بالستايل الشبابي العصري، ركزت ماركة ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier على بناطيل علاء الدين الواسعة المزمزمه حول الكاحل مع التوبات الـ Wrap المزوده بحزام من نفس الخامة، في نفس المجموعة أعجبتنا البدلات الكاروه المميزة بالبناطيل القصيرة الواسعة، يناسب الشابات أيضًا البدلات المغلفة بالترتر من توقيع أزاروا Azzaro.

تابعي المزيد:بدلات للسهرة موضة 2021 لاطلالات نهاية العام