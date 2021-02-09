تنسيقات أنيقة مستوحاة من جود عزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 05:34 مساءً - على الرغم من معاناة الفتيات النحيلات في اختيار ملابسهن بطريقة تُظهرهن بشكل أكثر امتلاءً وجاذبية، فإن هذا الأمر لم يُؤَثِّرْ على أناقة الموديل السعودية جود عزيز، لذا رصدنا لكُنَّ من حسابها على إنستغرام، والذي تمتلك فيه أكثر من مليون و٣٠٠ ألف متابع، عدةَ إطلالات؛ لتتألقن على غرارها.

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فساتين شبابية متنوعة للنحيلات

فستان شتوي من جود عزيز(الصورة من انستغرام)



تعتمد جود عزيز على الفساتين الشبابية بكثرة في إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تأنقت في أحدث إطلالاتها بفستان شتوي أسود مزين بحزام للخصر وقماش من الفرو البني في أحد الكتفين، وزينت مظهرها بقلادات ذهبية متسلسلة، ولجأت للمكياج الناعم مع تسريحة الويفي للشعر.

فستان شبابي من جود عزيز (الصورة من انستغرام)

فيما أطلت بفستان قصير أبيض مصمَّم بقَصَّة واسعة؛ لمَنْحِهَا مظهرًا أكثر امتلاءً، مع حقيبة خضراء للمسة عصرية، وسرحت شعرها بالويفي المنسدل على أحد الكتفين.

فستان أنثوي من جود عزيز (الصورة من انستغرام)

وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بفستان ضيق من الساتان الزيتي المصمم بحزام محدِّد للخصر وبكُم واحد مع حذاء وحقيبة باللون الأسود.

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فستان أخضر ناعم من جود عزيز (الصورة من انستغرام)

وفي مظهر مناسب للاحتفالات السعودية ارتدَتْ فستانًا قصيرًا أخضر مصممًا بتنورة بليسيه مع حذاء بكعب أسود وحقيبة ملونة من الجلد.



إطلالات يومية كاجوال من جود عزيز

جود عزيز باطلالة شتوية للشابات (الصورة من انستغرام)



لأن الكثيرات من النساء يفضلن الإطلالات الكاجوال المريحة في مختلف الفصول، فقد رصدنا لكُنَّ عدة إطلالات من جود عزيز؛ حيث نسقت بلوڤر طويلًا باللون البيج مع بليزر مصمَّم بكاروهات اللونين الأسود والبرتقالي مع حذاء رياضي وحقيبة سوداء من علامة لويس فيتون.

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اطلالة كاجوال شتوية (الصورة من انستغرام)

وفي مظهر ناعم وبسيط اختارت بنطال الجينز الأسود مع بلوڤر أصفر وحذاء رياضي أبيض للمسة عصرية.

اطلالة مريحة بأسلوب الكاجوال (الصورة من انستغرام)

وتألقت في الإطلالة الثالثة ببنطال رياضي وبلوزة باللون الزيتي مع حذاء رياضي باللون البيج، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل وناعم.

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اطلالة مريحة بأسلوب الكاجوال (الصورة من انستغرام)

أما في الإطلالة الأخيرة فتزينت ببنطال جينز أسود مع بلوزة شتوية مصممة بتداخلات اللون البني بأسلوب عصري، وأكملت مظهرها ببوت أسود ونظارة سوداء مصممة بأسلوب كلاسيكي.

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