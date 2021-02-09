تنسيقات شتوية للمحجبات من دينا سامي في ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 05:34 مساءً - دينا سامي، بلوجر مصرية مهتمة بمجال الموضة والجمال بشكل كبير من خلال نشرها للصور المختلفة التي تلهم بها متابعاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكثرة خياراتها الأنيقة نرصد لكُنَّ عدة تنسيقات شتوية اعتمدتْها منذ بداية عام ٢٠٢١، فاستوحين منها بعض الأفكار.



تنسيق بنطلونات الجينز في الشتاء من دينا سامي

بنطلونات الجينز في الشتاء من دينا سامي



تُعَدُّ بنطلونات الجينز من أفضل الخيارات الشتوية للمحجبات؛ حيث توفِّر الراحة والأناقة، وتتميز بكونها قطعة تدوم موضتها، لذا تأنقت دينا سامي ببنطال الجينز الأزرق مع بلوڤر برتقالي ناعم، وأكملت مظهرها ببوت أبيض وقبعة من الفرو، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال الجينز الأزرق مع معطف زهري زينته بحجاب منسدل للمنتصف بطبعات الأبيض والأسود والزهري، وأكملت مظهرها بحقيبة وحذاء باللون الأبيض، فيما أطلت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة من الصوف الأبيض ذي الرقبة المرتفعة ومعطف باللون البيج مزين بقماش بنفسجي في الأمام للمسة عصرية، وارتدَتْ في إطلالة شتوية مرحة بنطال الجينز الأزرق مع بلوڤر مطبع باللونين الأصفر والأزرق بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض.

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إطلالات دينا سامي بالأزياء حيادية اللون

دينا سامي بالأزياء حيادية اللون



تفضل الكثيرات من مدونات الموضة المحجبات اعتماد الأزياء حيادية اللون في مظهرهن اليومي للشتاء، ومنهن دينا سامي، التي نسقت بنطالًا باللون البيج وبلوزة من الصوف الأبيض مع معطف طويل بكاروهات اللون البني، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأسود لمظهر ناعم وأنيق، وفي الإطلالة الثانية اختارت بنطالًا أبيض مع بلوزة بنية ومعطف طويل بني زينتهما بوشاح بكاروهات اللون البني وبوت بني من الجلد، كما تألقت ببنطال أسود واسع مع بلوڤر شتوي أسود مزين باللون الأبيض في الأطراف، وأكملته بحجاب مطبع بالأسود والأبيض مع حذاء وحقيبة من الجلد الأسود، وتزينت في الإطلالة الأخيرة ببنطال بني ناعم مع بلوزة من الصوف البيج ذي الأكمام المنفوخة، وأكملت مظهرها بحجاب مطبع بدرجات اللون البني لأناقة أحادية اللون.

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