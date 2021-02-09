كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 05:34 مساءً - أصبحت الملابس الرياضية من قطع الأزياء الرائجة بشكل كبير بين الفتيات في الآونة الأخيرة، نظراً لسهولة الحركة بها، وإمكانية اعتمادها في مختلف أوقات اليوم، خاصة أثناء المشاوير السريعة.

وتختلف طرق تنسيق الملابس الرياضية للمحجبات، وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل الإطلالات بملابس رياضية للمحجبات 2021، من وحي مدونات الموضة العربيات، لتستوحي منها إطلالتكِ الرياضية المُفضلة:



ملابس رياضية للمحجبات 2021 من وحي منة السني

منة السني





في إطلالة رياضية باللون الأحمر، اعتمدت مدونة الموضة المصرية منة السني ملابس رياضية حمراء أثناء رحلتها الأخيرة إلى مدينة أسوان جنوب مصر، حيث اختارت ارتداء Hoodie باللون الأحمر، ونسقته مع بنطلون رياضي بنفس اللون، وفيست أسود مفتوح ومُبطن.

ونسقت منة السني مع إطلالتها حذاء بوت ذا رقبة قصيرة وأربطة أمامية، باللون الأسود اللامع، مع توربان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.



ملابس رياضية للمحجبات 2021 من وحي أمنية الجعفري

أمنية الجعفري



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة ناعمة بالملابس الرياضية، يُمكنكِ الاستعانة بإطلالة مدونة الموضة المصرية أمنية الجعفري، التي نسقت طقماً رياضياً كاملاً باللون الموف الباستيل، حيث اعتمدت بنطلوناً رياضياً موف مع تيشرت رياضي بنفس لون البنطلون، ذي تصميم كاروهات على الصدر والرقبة، وجانبي الساقين.

ونسقت أمنية الجعفري مع إطلالتها، حذاءً رياضياً باللون الأبيض، مع حقيبة كتف سوداء صغيرة من ماركة Calvin Klein، وإيشارب باللون الأسود.

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ملابس رياضية للمحجبات 2021 من وحي مروة حسن

مروة حسن





في إطلالة رياضية عملية وأنيقة اعتمدتها خلال التنزه مع طفلها الرضيع، اختارت مدونة الموضة المصرية مروة حسن طقماً رياضياً واسعاً باللون الأزرق، مكوناً من بنطلون رياضي واسع، وHoodie قصير بنفس لون البنطلون.

مروة حسن



ونسقت مروة حسن مع إطلالتها البسيطة، حذاءً رياضياً باللون الأبيض، وإيشارب شيفون يجمع بين اللونين الكحلي والأبيض، وحقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأخضر الباستيل.

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ملابس رياضية للمحجبات 2021 من وحي نورهان حسن

نورهان حسن



في إطلالة رياضية أنثوية ناعمة، نسقت مدونة الموضة المصرية نورهان حسن الملابس الرياضية بشكل أنيق، حيث اعتمدت Hoodie قصيراً باللون الروز الباستيل، مع تيشرت أبيض وبنطلون رياضي بنفس اللون.

نورهان حسن



واعتمدت نورهان حسن مع هذه الإطلالة، حذاءً رياضياً باللون الأبيض مع نعل أسود اللون، وإيشارب قطن باللون الروز الباستيل.

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