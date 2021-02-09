عبايات خليجية متنوعة من سامية مراد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 05:34 مساءً - سامية مراد، مذيعة عمانية تألقت في برامج متنوعة، وكانت بدايتها في تغطيات خارجية للبرامج في تلفزيون سلطنة عمان، وأثبتت وجودها وكسبت قاعدة جماهيرية من خلال برامجها الفنية، وهي الآن مذيعة في مؤسسة دبي للإعلام. ولأنها تحرص على الظهور بإطلالات محتشمة بالأزياء الخليجية كالعبايات بأنواعها، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم أبرز تصاميم العبايات لتتألقن على غرارها.



سامية مراد بالعبايات السوداء

عباية سوداء من سامية مراد



يُعتبر اللون الأسود تاريخيًّا هو اللون الغالب على العبايات، ويعود هذا الأمر إلى الأناقة المتمثلة في اللون الأسود؛ لأنه ملك الألوان، بالإضافة إلى أنه من السهل أن يتماشى مع العديد من الألوان الأخرى، مما يسهِّل عليكِ ارتداءه، لذا تأنقت سامية مراد بعباية سوداء ناعمة مزينة بخطوط بيضاء نحيلة في الأطراف، وأكملت مظهرها بساعة ذهبية ومكياج زهري ناعم.

عباية البشت السوداء

وفي إطلالة تراثية لافتة اختارت عباية البشت الأسود المزينة من الأطراف بنقوش ذهبية مطرزة بأسلوب تراثي.

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سامية مراد بالعباية السوداء

وفي إطلالة عصرية ارتدَتْ عباية سوداء تكسوها الفصوص في الحجاب وأطراف الأكمام لمظهر لافت في التجمعات البسيطة.

سامية مراد بعباية سوداء مزينة بالدانتيل

وللإطلالات اليومية نسقت عباية سوداء مزينة بقماش الدانتيل الأسود في الأطراف مع فستان أبيض وحذاء بكعب باللون البيج.

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خيارات العبايات الملونة من سامية مراد

تنسيق يومي بالعباية الملونة



لأن خطوط الموضة تتجدَّد باستمرار وانتشر العديد من الألوان المختلفة للعبايات، فقد اخترنا لكِ بعضًا من تصميمات سامية مراد؛ حيث أطلت بعباية بدرجة الأزرق الفيروزي المصممة بأكمام منفوخة ومطرزة بفصوص ناعمة مع فستان وحجاب باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بمكياج بني ناعم لخيار مميز.

سامية مراد بالعباية الملونة

وظهرت في إطلالة تراثية بعباية بيج مطرزة بنقوش في أطراف الأكمام بدرجات اللونين البني والأزرق، وأكملت مظهرها بحذاء ذي كعب بدرجة الأزرق النيلي.

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العباية المفتوحة من سامية مراد

وفي إطلالة يومية أكثر نعومة تأنقت سامية بعباية زرقاء منسدلة مع فستان أبيض ومكياج خليجي قوي.

العباية الملونة بأسلوب صباحي

وفي مظهر صباحي تزينت بعباية سماوية مطرزة قي الصدر بفصوص صغيرة مع فستان أبيض.

اطلالة بألوان دافئة من سامية مراد

وفي مظهر محتشم يخفي عيوب الجسم ارتدَتْ عباية باللون الزيتي المصمم بقَصَّة عملية مع فستان أحمر ناعم، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية.

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