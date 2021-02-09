كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 05:34 مساءً - تعد بريانكا شوبرا Priyanka Chopra واحدة من أشهر النجمات العالميات، حيث لفتت الأنظار بجمال وجهها منذ انتُخبت ملكة جمال العالم وحتى اليوم، وقد أضحت مصدر إلهام لكثيرات من النساء، العربيات والأجنبيات على حد سواء. فهي حاضرة دائماً على مواقع التواصل الاجتماعي لتقدم للمرأة النصائح الجمالية انطلاقاً من معرفتها في إبراز جمالها، وخصوصاً بما يتعلق بتطبيق المكياج. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، طريقة تطبيق مكياج خفيف للمرأة العربية العاملة بأسلوب بريانكا شوبرا.



الفاونديشن

تطبيق الفاونديشن



الخطوة الأولى للحصول على مكياج نهاري خفيف، بعد تنظيف وترطيب بشرة الوجه، هي تطبيق كريم الأساس. وزعي نقاطاً صغيرة من كريم الأساس على مناطق الوجه، خصوصاً تلك التي تعاني من الشوائب، مثل تحت العين والأنف والجبهة والذقن. امزجي الفاونديشن باستخدام الفرشاة المخصصة لهذه الغاية، أو بأطراف أصابعك.

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البودرة المضغوطة

وضع البودرة المضغوطة



الخطوة التالية بعد وضع الفاونديشن هي تغطية وجهك بالكامل بالقليل من البودرة المضغوطة، بشكل تجعل لون بشرتك متساوياً وموحداً. واحرصي على اختيار البودرة المضغوطة Compact Powder التي تتناسب مع لون بشرة وجهك.

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البلاش

تطبيق البلاش



تتمثل الخطوة الثالثة لوضع مكياج ناعم وخفيف يناسب المرأة العربية العاملة، هي تطبيق البلاش، أو أحمر الخدود. ابتداء من الخدين، اغمسي الفرشاة المناسبة في عبوة البلاش، على أن يكون بلون محايد أو باللون الوردي، ثم تجولي بها برفق حول منطقة الخدين، انتقلي من ثم الى الجبهة والأنف. وإذا شعرت أنك بحاجة الى وضع المزيد من البلاش، أعيدي الكرّة مرة أخرى.

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الماسكرا

الماسكرا خطوة ضرورية في المكياج النهاري



وفقاً للنجمة بريانكا شوبرا، فإن العيون هي أهم ميزات الوجه التي يجب على المرأة إبرازها. ولذلك، هي تحب أن تبقي رموشها طويلة وكثيفة جداً على الدوام. لذلك، ضعي الماسكرا السوداء على الخط الداخلي للرموش العلوية وحتى طرفها، من ثم كرري ذلك مجدداً فوق أطراف الرموش العلوية. وبمجرد الانتهاء من الرموش العلوية، ضعي الماسكرا على الرموش السفلية أيضاً، وهذه الخطوة تجعل عينيك تبدو كبيرة وواسعة وأكثر جمالاً.

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أحمر الشفاه

الروج هو الخطوة الأخيرة في المكياج النهاري



تقول بريانكا شوبرا أنه من أجل إبراز العيون، من الضروري إبقاء الشفاه طبيعية، لذلك يكفي أن تضعي الروج باللون الوردي الفاتح لإكمال مكياجك النهاري.

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