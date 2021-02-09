الفرق بين الكونتور والبرونزر لمكياج مثالي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 05:34 مساءً - لأن مستحضرات التجميل كثيرة ويتشابه بعضها في اللون أو الشكل، يختلط علينا الأمر في كثير من الأحيان، ونعتقد أننا ربما لا نحتاج بعضها، فعلى الرغم من أن البرونزر والكونتور متشابهان، فإنهما تقنيتان مختلفان، لذا سنعرفك فيما يلي على الفرق بينهما؛ لتتمتعي بمكياج احترافي.



ما الفرق بين البرونزر والكونتور؟

البرونزر



على الرغم من أنه يمكن استخدام كل من البرونز والكونتور للحصول على مكياج احترافي يحدِّد ملامح الوجه، فإن العامل الرئيسي الذي يميز الاثنين يتلخص في الهدف منهما؛ حيث إن الكونتور يساعد في تظليل وجهك، ويمكن استخدامه بتغيير مظهر الوجه الأقل حجمًا وعظام الخد الأكثر بروزًا والفك الأقوى والأنف الأصغر والشفاه الأكثر امتلاءً، ويمكن أن يساعد الكونتور على تغيير المظهر الهيكلي لوجهك في غضون دقائق بتحديد الملامح، أما البرونزر فيُقصد به منح الوجه مظهرًا أكثر دفئًا، لذا يجعلك تبدين وكأنك كنتِ تحت الشمس بدون الحصول على أضرار، وهو المستحضر الوحيد الذي سوف يعطيك توهجًا طبيعيًّا في الصيف، ولا يمكنك استخدام منتج الكونتور بدلًا من البرونزر؛ فقد يجعل مكياجك يبدو ثقيلًا للغاية، كما أن هناك احتمالات بأن أغلب من يفشلن في تطبيق الكونتور والبرونزر يستخدمن أدواتٍ خاطئة؛ فالفرش الكثيفة والأصغر المستخدمة في وضع الكونتور غير مناسبة للبرونزر، حيث يحتاج فرشاة كبيرة وناعمة على شكل قبة مع ألياف ناعمة توزع اللون بلطفٍ وبشكل متساوٍ، وأثناء الوضع طبّقي البرونزر أولًا على زوايا الوجه التي تنعكس عليها الشمس بشكل واضح، أي على كرسي الخد وتحته على الجبين وعلى الذقن، معتمدةً طريقة التربيت، ثم استخدمي الكونتور لتحصلي على مكياج مثالي وتألق طبيعي.

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نصائح لاستعمال الكونتور

الكونتور

يُستعمل الكونتور بلون أغمق من لون البشرة لتحددي وجهك من خلاله؛ حيث يهدف لتصغير المكان المحدد وجعله يبدو أكثر نحافة، والأفضل أن يكون أغمق بدرجتين من لون البشرة، ويكون مُطْفَأً "مات"؛ حيث إن الجليتر أو اللمعة سيلفت الأنظار ويشد الانتباه للمنطقة، لذا ابحثي عن درجة كونتور كريمي بلون بارد مع صبغة رمادية، وضعي الكونتور على المناطق المراد إخفاؤها، مع الإبقاء على النظرة الطبيعية باستخدام الفرشاة، وطبقي المنتج على أسفل عظام الخد والفكين وأسفل جوانب الأنف وتحت الشفاه السفلية، وعن المزج فتأكدي من التخلص من الحواف الحادة، فإن أسرع طريقة للحصول على مظهر غير طبيعي هي نسيان المزج أو المزج بطريقة خاطئة.

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نصائح لاستعمال البرونزر

البرونزر



ستحتاجين عند استخدام البرونزر إلى تجنُّب استخدام اللون الداكن منه؛ فربما ينتهي بك الأمر إلى اللون البرتقالي على بشرتك، وللحصول على مظهر طبيعي ابحثي عن برونزر بدرجة محايدة، واستخدمي لتطبيقه تقنية رقم 3، وذلك من خلال غمس الفرشاة الكبيرة الرقيقة في مسحوق البرونزر وضعيها في صورة رقم 3 على طول جانبي الوجه، بدءًا من الجبين وعظام الخدين والفكين، هذا الأسلوب يمنحك مظهرًا طبيعيًّا أكثر؛ حيث إن هذه المناطق هي التي تصل إليها الشمس عادة، ونذكِّرك بأن عدم تطبيق البرونزر على رقبتك يمكن أن يجعل وجهك يبدو في كثير من الأحيان وكأنه لا يتناسب مع جسمك، وقبل أن تضعي البرونزر ضعيه على جانبي رقبتك أيضًا، وإن كنتِ من ذوات البشرة البيضاء فيُفَضَّل اختيارُ لون بلمسة ذهبية لإطلالة دافئة، أما البشرة المتوسطة فاعتمدي لها لونًا أكثر دفئًا، وذلك بكونه مائلًا للوردي قليلًا، وعن البشرة الغامقة فالبرونزر الأحمر سيجعل الخدين يبرزان، وإن كنتِ صاحبة بشرة جافة فيُخلط البرونزر السائل مع الفاونديشن، أما بالنسبة للبشرة الدهنية فطبقي بودرة مطفأة اللمعة بلا بريق لتجنُّب إبراز المناطق الدهنية شاملة الجبين والأنف والذقن.

لكثرة مستحضرات التجميل التي برزت مؤخرًا، نجد أنفسنا نقف أمامها في حالةٍ من الضياع متسائلين: ما الفرق بينهما؟ وما الطريقة الصحيحة لاستخدام كلّ منها؟ ولمساعدتك قمنا اليوم بتوضيح الفرق بين الكونتور والبرونزر.