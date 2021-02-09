«هي تشتغل وهو ينام».. أمل خلعت زوجها بعد 26 سنة: «كان زي قلته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

26 عامًا زواج تحاول أمل مصطفى، إقناع زوجها بالنزول للبحث عن فرصة عمل لكن طلبها كان يقابل دائمًا بالرفض، لاعتماده على عملها وإجبارها على الإنفاق عليه، حتى بلغ سن ابنه الأكبر 25 عامًا، الأمر الذي جعلها تقيم ضده قضية خلع، كي تنجو من استغلاله لها وهدر جهدها على المخدرات.

خلعت زوجها بسبب رفضه للعمل

يحكي هشام الكودي، المحامي بالاستئناف العالي، أن موكلته يأست من كثرة التحايل على زوجها للنزول للعمل بجوارها لتربية أبنائهم، لدرجة أنها أعطته مبلغا من المال لعمل مشروع بيع خضار وفاكهة وأضاع الأموال على شرب المخدرات، مؤكدًا أن السيدة بسيطة تعمل بائعة حقائب في العتبة من الساعة 11 صباحًا وحتى 11 مساءً.

يقول «هشام» لـ«هن»، إن السيدة قررت خلع زوجها وكسبت القضية في محكمة أسرة الكيت كات، وبدأت تجمع الأموال لشراء بيت لأبنائها: «الست من إمبابة اشترت قطعة أرض وبنتها وعملت بيت 3 طوابق شقة ليها وشقة لابنها وشقة لبنتها وجهزتها عشان الجواز وكل ده حصل بعد ما بطلت تصرف على مخدرات جوزها».

«قاعد في البيت.. مبيشتغلش»

رحلة شاقة مليئة بالمتاعب عاشتها المرأة الخمسينية، تحملت خلالها مزاج زوجها المتقلب وسلوكه القاسي معها، وإجبارها على العمل لمدة طويلة لأخذ ما كسبته في نهاية اليوم: «قاعد في البيت مبيشتغلش على الرغم من إنها اديتله فلوس يجيب خضار وفاكهة يبعهم رفض قال مدام إنتى بتصرفي مش هصرف».

تجوب سوق العتبة يوميًا لبيع بضاعتها على أمل أن توفر نقود تريحها في المستقبل لكن زوجها أفسد عليها حياتها، تصفه بـ«النطع» الذي يريد النوم والراحة دون بذل مجهود أو تحمل مسؤولية: «قالت أخلعه وأروح أقدم على معاش واستفيد بدل ما هو مخلص على اللي ورايا واللي قدامي وزي قلته عامل لها ضغط نفسي على الفاضي».

تقول «أمل» لـ«هن»، إن زوجها طلقها أكثر من 70 مرة منها واحدة عند مأذون، والباقي شفهًا: «في كل مرة كان بيقولي تحرمي عليا زي أمي وأختي فقولت لازم أخلعه لإني كده عايشة معاه في الحرام بجانب أنه مش عايز يشتغل ومتعمد عليا».

تحكي أنها أصرت على تربية أبنائها الأربعة أحسن تربية مصرة على استكمالهم للتعليم حتى وصل ثلاثة منهم للمرحلة الجامعية، مؤكدة أنها تشعر بالراحة الآن بعد خلع زوجها لأنها كان يتشاجر معها على اتفه الأسباب: «لو واحد من الولاد اتأخر في الحمام 5 دقايق كان بيفرج علينا الشارع، ولو بنتي اللي في الجامعة قعدت تذاكر كان بيزعق لنا كلنا».