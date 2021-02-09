صراخ وبكاء.. أسباب محاولة ترحيل الأطفال من دار أيتام في عين شمس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في واقعة مؤسفة، نشرت الصفحة الرسمية لدار أيتام بمنطقة عين شمس، مقطع فيديو يرصد لحظة ترحيل مجموعة من الأطفال والفتيات الأيتام، لتوزيعهم على المؤسسات الحكومية المعنية بهم، وسط صراخ واستغاثات منهم للبقاء في مكانهم.

نزاع سبب الترحيل

علق عادلي الشريف مدير دار الأيتام التي شهدت واقعة الترحيل، مؤكدا أنه بنى الدار منذ 2004، وبالفعل انضم إليه الأطفال، وأعمارهم لم تتجاوز الأشهر: «كانوا لحمة حمرا، وبقى عندهم فوق الـ15 سنة دلوقتي، بنراعيهم ونربيهم».

وأضاف مدير الدار، في حديث لـ«هن»، أن سبب الترحيل نزاع على قطعة الأرض المبني عليها الدار، مع طرف آخر «توعده بغلقها»، متابعا: «كل أوراقنا كانت خلصانة من وزارة التضامن قبل البناء».

الأطفال كانت هتهرب

أكد الشريف، أن الأطفال كادوا يهربون فور وصول السيارات المخصصة لنقلهم، وظلوا يطلقون الصرخات والبكاء، مؤكدا أن وصول قوات الشرطة أنقذ الأطفال وحافظ عليهم، حتى تم الإبقاء عليهم بالدار في النهاية.