دراسة تحذر: استخدام بلازما المتعافين قد يزيد من خطر حدوث طفرة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما يناقش الأطباء والباحثون فعالية العلاج بالبلازما في فترة النقاهة لعلاج كوفيد-19، اقترحت دراسة حالة أن استخدام بلازما الدم المتبرع بها من الناجين من فيروس كورونا، قد يزيد من خطر حدوث طفرة فيروسية.

كان العلاج بالبلازما في فترة النقاهة أحد أكثر العلاجات التي تم الترويج لها للمرضى الذين تم علاجهم بالمستشفى مع COVID-19 الشديد خلال الأيام الأولى للوباء.

يتضمن استخدام الدم من الأشخاص الذين تعافوا من المرض لمساعدة الآخرين على التعافي، في حين أشارت بعض الدراسات إلى أن استخدام طريقة العلاج هذه ارتبط بانخفاض احتمالية الوفاة لدى مرضى COVID-19، قال البعض الآخر إنها غير فعالة في الحد من تطور المرض.

على الرغم من الآراء المختلطة حول العلاج التجريبي، إلا أنه لا يزال يستخدم في بعض البلدان لعلاج مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة.

أثناء علاج أحد الناجين من السرطان لـ Covid-19، وجد الأطباء البريطانيون أن الفيروس تحور بعد أن عولج الرجل ببلازما النقاهة، لم يطور المريض، الذي توفي بعد محاربة الفيروس لمدة 102 يومًا، الشكل الدقيق السائد الآن في المملكة المتحدة، لكن الأطباء قالوا إن لديه بعض الأعراض المشتركة، وفقا لموقع "thehealthsite".

وفقًا للأطباء، لم يقدم استخدام بلازما الدم أي فائدة واضحة، ولكن لا يبدو أيضًا أنه يضر المريض، وحذروا من ضرورة استخدام بلازما النقاهة بحذر في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مناعية مزمنة، ويفضل أن يكون ذلك في التجارب السريرية أو الأماكن التي يتم التحكم فيها بعناية.

وأشارت تقارير الدراسة أيضًا إلى أن العدوى المزمنة لـ Covid-19 ، وأجهزة المناعة الضعيفة قد تسهل أيضًا حدوث طفرة في الفيروس.

وتقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمراجعة بلازما النقاهة، في الأسبوع الماضي، قامت بمراجعة ترخيص استخدام الطوارئ لبلازما COVID-19، لقد حصر استخدام هذا العلاج في المرضى في المستشفى الذين هم في المراحل المبكرة من المرض أو الذين يعانون من ضعف المناعة.

يعتمد قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أحدث البيانات من التجارب المعشاة ذات الشواهد والدراسات القائمة على الملاحظة التي اقترحت أن بلازما COVID-19 عالية العيار التي يتم إعطاؤها في وقت سابق أثناء المرض قد تكون فعالة.

ومع ذلك، لا تزال الوكالة تشدد على أن "بلازما COVID-19 في فترة النقاهة لا ينبغي اعتبارها معيارًا جديدًا للرعاية لعلاج المرضى .

وخلص مقال نُشر في المجلة الدولية لعلم الأورام الجزيئي والمناعة إلى أن العلاج بالبلازما في فترة النقاهة لـ covid-19 لا يزال لديه القدرة على إنقاذ الأرواح، وأشار المقال إلى أنه لا ينبغي رفض علاج البلازما في فترة النقاهة لمرضى COVID-19 ، حتى يتم التأكد من نتائج دراسة ICMRs PLACID بدقة.