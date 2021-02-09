احذر.. تفاقم ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه السلالة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ثبت أن سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من فيروس كورونا تستعصي على فعالية لقاح أكسفورد، من المهم أكثر من أي وقت مضى إلقاء الضوء على أعراض كوفيد-19، يمكن أن تتفاقم إحدى الأعراض على وجه الخصوص بعد أسبوع واحد.

وتقترح دراسة جديدة أن لقاح أكسفورد / أسترازينيكا يوفر "الحد الأدنى من الحماية" ضد عدوى COVID-19 الخفيفة والمتوسطة، لذا سارع الخبراء إلى تهدئة المخاوف بشأن فعالية اللقاح ضد سلالة جنوب إفريقيا الجديدة، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

يعد التعرف على أعراض الفيروس التاجي والاستجابة لها أمرًا بالغ الأهمية لوقف انتشاره وتقليل حالات دخول المستشفى، وهناك فئات مختلفة من الأعراض لأن شدة COVID-19 يمكن أن تتراوح من خفيفة جدًا إلى شديدة.

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة فقط، وقد لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.

وفقًا لمايو كلينيك، قد يعاني بعض الأشخاص من تفاقم الأعراض، مثل ضيق التنفس والالتهاب الرئوي، بعد حوالي أسبوع من بدء الأعراض، وهذا يعني أنك مصاب بسلالة كورونا المنتشرة في جنوب إفريقيا.

من هو المعرض لخطر الإصابة بفيروس كوفيد الحاد؟

تقول Mayo Clinic: "الأشخاص الأكبر سنًا لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض خطيرة من COVID-19، ويزداد الخطر مع تقدم العمر".

وفقًا للهيئة الصحية، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة قد يكونون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

تتضمن بعض الحالات الطبية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة من COVID-19 ما يلي:

أمراض القلب الخطيرة، مثل قصور القلب أو مرض الشريان التاجي أو اعتلال عضلة القلب.

سرطان.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

داء السكري من النوع 2.

السمنة المفرطة أو السمنة.

التدخين.

فشل كلوي مزمن.

مرض فقر الدم المنجلي.

ضعف جهاز المناعة من عمليات زرع الأعضاء الصلبة.

حمل.

قد تزيد الحالات الأخرى من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل:

الربو..

مرض الكبد.

زيادة الوزن.

أمراض الرئة المزمنة مثل التليف الكيسي أو التليف الرئوي.

أمراض الدماغ والجهاز العصبي.

ضعف الجهاز المناعي من زراعة نخاع العظام أو فيروس نقص المناعة البشرية أو بعض الأدوية.

مرض السكر النوع 1.

ضغط دم مرتفع.

ما هي أهم أعراض فيروس كورونا؟

الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي:

ارتفاع في درجة الحرارة - وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك (لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك).

سعال جديد ومستمر - وهذا يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة ، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة (إذا كنت تعاني عادة من السعال ، فقد يكون أسوأ من المعتاد).

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء ، أو رائحة أو طعم مختلف عن المعتاد.

كيف تستجيب للأعراض

إذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، فقم بإجراء اختبار للتحقق مما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن

كيف تعالج الأعراض في المنزل

يشعر معظم المصابين بفيروس كورونا (كوفيد -19) بشكل طبيعي بتحسن في غضون أسابيع قليلة، ومع ذلك، قد تتمكن من الاعتناء بنفسك في المنزل أثناء تعافيك.

إذا كنت تعاني من السعال، فمن الأفضل تجنب الاستلقاء على ظهرك، استلق على جانبك أو اجلس مستقيماً بدلاً من ذلك.

إذا لم يساعد ذلك، يمكنك الاتصال بصيدلي للحصول على المشورة بشأن علاجات السعال.

إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، فيمكن أن تقوم بذلك

خذ الكثير من الراحة.

اشرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل) لتجنب الجفاف - اشرب كمية كافية حتى يصبح بولك أصفر فاتحًا وواضحًا.

تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين إذا شعرت بعدم الارتياح.