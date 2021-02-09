سلالة كورونا الجديدة: خبير بريطاني يحذر من عرضين مختلفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

طوال جائحة COVID-19 ، كانت الأعراض الرئيسية للفيروس هي ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر الجديد وفقدان حاسة الشم والذوق أو تغيرهما، بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية، أبلغ الناس في جميع أنحاء العالم عن تعرضهم للعديد من الآثار الجانبية الأخرى التي يعتقدون أنها يمكن أن تكون مرتبطة بالفيروس، بما في ذلك أصابع القدم، وضيق التنفس، وفقدان الرائحة والتذوق وأعراض الجهاز الهضمي، وحث باحث بريطاني بارز مؤخرًا على إضافة الأعراض الأخرى الموجودة في الفم إلى القائمة الرسمية.

استمرت أعراض كوفيد -19 في إرباك خبراء الصحة، تم الإبلاغ عن عرضين تم العثور عليهما في الفم باستمرار مع باحث بريطاني يحث على إضافتهما إلى قائمة الأعراض الرسمية، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

يحث تيم سبيكتور أستاذ علم الأوبئة الجينية بكلية كينجز كوليدج بلندن، على إضافة عرضين موجودين في الفم إلى قائمة الأعراض الرسمية.

قد تحتاج قرح اللسان والفم إلى تضمينها للأعراض، حيث يقول البروفيسور سبيكتور إن واحدًا من كل خمسة أشخاص مصابين بـ COVID-19 يظهر عليهم أعراض أقل شيوعًا بما في ذلك الطفح الجلدي غير المدرجة في قائمة الأعراض الرسمية.

باستخدام ZOE Covid Symptom Study ، وهو تطبيق يشجع البريطانيين على الإبلاغ عن أعراضهم التي دفعتهم إلى اختبار الفيروس، تمكن البروفيسور سبيكتور من استنتاج القلق المتزايد وتقارير أعراض الفم، مشيرا إلى عرضين مختلفين بعيدا عن لسان كوفيد والقروح، وهما تورم اللسان أو تغير لونه من الأعراض الأخرى التي يتم الإبلاغ عنها.

وقال البروفيسور سبيكتور: "رؤية أعداد متزايدة من لسان كوفيد وتقرحات غريبة في الفم، المختصون لا يجدون سببًا آخر لذلك غير كوفيد، إضافة إلى تورم اللسان".

وأشارت رسالة بحثية نُشرت في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، إلى أن عددًا كبيرًا من مرضى COVID-19 يعانون من نتوءات على ألسنتهم، إلى جانب التهاب وتورم.

حللت الرسالة بيانات من 666 مريضًا في مستشفى ميداني مؤقت في إسبانيا، ووجدت أن أكثر من 45 في المائة لديهم شكل من أشكال أعراض الجلد المخاطي.

وأفيد أن الأعراض الجلدية المخاطية تظهر في المناطق التي تلتقي فيها الأغشية المخاطية والجلد، مثل الفم والعينين وأجزاء من الأعضاء التناسلية.

أكثر من 25 في المئة ظهرت عليهم أعراض في أفواههم، بما في ذلك التهاب النتوءات على سطح الجلد، واحمرار وتورم اللسان بشكل عام، وكان من الشائع أيضًا أن يقول المرضى إنهم شعروا بإحساس حارق في أفواههم، بالإضافة إلى فقدان التذوق.

وقال سبيكتور: "تشير البيانات الواردة من تطبيق ZOE الخاص بالأعراض إلى أن لسان Covid حقيقي، لكنه نادر على الأرجح، حيث يؤثر على أقل من 1 من كل 100 شخص."

يسرد مركز السيطرة على الأمرا (CDC) ، على موقعه على الإنترنت، أعراض COVID على أنها آلام في العضلات أو الجسم، أو صداع، أو فقدان للتذوق أو الرائحة، أو التهاب الحلق، أو احتقان أو سيلان الأنف، أو غثيان أو قيء، وإسهال، ومع ذلك، تضيف الوكالة أن قائمتها لا تشمل جميع الأعراض المحتملة، وستستمر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في تحديث هذه القائمة بينما نتعلم المزيد عن COVID-19."

ولاحظ الباحثون في مدريد أن واحدًا من كل أربعة من هؤلاء المرضى لاحظ ألسنة منتفخة وملتهبة مع وجود فجوات على الجانب أو نتوءات صغيرة أو مناطق غير مكتملة على اللسان وتورم في الفم أو تقرحات.

يشدد البروفيسور سبيكتور على أهمية ظهور عدد لا يحصى من الأعراض لـ COVID-19 مما يدفع إلى أهمية تغيير قائمة الأعراض الرسمية وفقًا لذلك.

وكتب في تغريدة مؤخرًا: "واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بـ COVID لا يزال يعاني من أعراض أقل شيوعًا لا تظهر في القائمة الرسمية، إذا كان لديك عرض غريب أو حتى مجرد صداع وإرهاق، ابق في المنزل".