والد حلا شيحة لـ«هن»: ابنتي أحبت معز مسعود لأنه «خلوق وصبور وبيتكسف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات مضت على الاحتفال بعقد قران الفنانة حلا شيحة على الباحث في الشؤون الإسلامية معز مسعود، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، بحضور أسرة العروسين فقط، وسط ملايين التعليقات التي تنوعت بين التهنئة والانتقاد.

«في كتائب متخصصة في شتيمة الفنانات باستمرار على السوشيال ميديا».. بتلك الكلمات علق أحمد شيحة والد العروس في تصريح لـ«هن» على هجوم البعض على زواج ابنته من معز مسعود، متابعا: «هو مش داعية إسلامي زي ما بيتكتب عنه، هو باحث إسلامي ومنتج وعازف وملحن وفنان كمان».

وعن رأيه في معز مسعود، يقول «شيحة»: «راجل محترم وطيب وخلوق وصبور وخجول جدا وعنده حياء وبيتكسف»، لافتا إلى أن تلك الصفات تسببت في حب ابنته للباحث الإسلامي، وتقارب شخصيتها، لكونها تتمتع بالطيبة والنقاء والبراءة، على حد وصفه.

ونفى والد العروس اشتراط معز مسعود على زوجته الالتزام بأزياء محتشمة أو ارتداء الحجاب: «ده كلام غير صحيح، معز مدخلش في الموضوع ده، ولا جاب سيرة الحجاب، ولا فرض عليها زي معين»، وسط تشديد الفنان التشكيلي على رفضه للحجاب واعتباره رمزا لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ويدل على التميز.

ويختتم حديثه بتمنيه السعادة لابنته: «أنا بدعي ربنا يحميها من كل شر ويبعد عنها العيون المتربصة، وتكون أسعد واحدة».