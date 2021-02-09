«حفلات الانفصال» آخر تقاليع المطلقات.. «آخيرا.. محدش هاينكد عليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يصبح الطلاق أو الخلع هو غاية للفتيات اللاتي يعيشن حياة زوجية صعبة، سواء بسبب العنف الأسري، أو الخيانة أو انعدام التفاهم، وتتكاثر المشكلات وتتزيد حتى تصل إلى رغبة الزوجة في الطلاق، ولكنها تجده صعبا في البداية فتحارب لأجل حريتها، تارة مع أهلها وتارة أخرى مع زوجها وأهله، وأحيانا لا تستطيع أن تحصل على طلاقها فيكون الخلع هو السبيل الآخر.

وفي سبيل الحصول على الحرية ونظرا للمعاناة الكبيرة يقررن إقامة حفلة ترفيهية مع الأهل والأصدقاء فتكون إما حفلة طلاق أو حفلة خلع.

ياسمين تخلع زوجها بعدما شكك في نسب ابنتيه

حصلت ياسمين، البالغة من العمر 33 عامًا على الخلع من زوجها أخيرا، واحتفلت مع الأهل والأصدقاء بتلك المناسبة، وخبزت كيكة احتفالا بالخلع، ونشرت صورها عبر السوشيال ميديا.

حفلة الخلع جاءت بعد معاناة كبيرة مع زوجها، وقف ورائها أهله الذين ظلوا يشككون في زوجته، حتى وصل به الأمر إلى الشك في نسب ابنتيه له، «أنا خلفت منه بنتين ومن كتر تأثره بكلام أهله شك في بناته رغم أن احنا أقارب و وقرر انه يعملهم تحليل DNA».

وتقول ياسمين، «لما شك فيا قررت اطلق رفض فرفعت قضية خلع وقبلها أخد كل ذهبي ورافض يصرف على بناته بقاله أكتر من 3 شهور»، سعادة عجزت «ياسمين» عن وصفها بعد حصولها على الخلع، وكانت حياتها معه «كابوسا» تخلصت منه، لذلك قررت إقامة حفل بعد موافقة المحكمة على الخلع.

أوليفيا تحتفل بطلاقها

حفلة وزغروطة هكذا احتفلت الطبيبة أوليفا حنا بطلاقها، وذلك بعدما كسبت كل القضايا التي رفعتها على زوجها السابق، معتبرة تلك المناسبة تستحق الاحتفال، من رقص وموسيقى وزغاريد من قبل أصدقائها.

وقالت أوليفيا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه «العاشرة مساء» المُذاع عبر فضائية «دريم»: «الاستقبال بالزغاريد مش طبيعي والناس كلها هنأتني على الطلاق».

وأكملت: «أنا فعلا سعيدة لأني اتحرمت أفرح وأكون عروسة، ويوم فرحي تحول لحزن وبكاء، ولبست فستان فرح بسيط».

شيرين غازي تحتفل بالطلاق

مرتدية ملابس صفراء مبهجة، مع تورتة وبالونات، احتفلت شيرين غازي بطلاقها، ونشرت صور هذا الاحتفال بالتزامن مع احتفال العالم بعيد الحب في شهر فبراير، وكتبت عبر «فيسبوك»، «إنتو احتفلتوا بالفلانتين وأنا هحتفل بطلاقي».

تحت شعار طلاق مبارك الذي كتبته على التورتة احتفلت شيرين، وكتبت في تعليقها على الصور، «شافني في عزاء بابا يوم 8/4، اتجوزني يوم 9/29، وطلقنى يوم عيد ميلاده، 1/11، احتفلت بالطلاق يوم الفالنتاين 11/4».

أميرة ناصر تحتفل بطلاقها في السعودية

ومن مصر إلى السعودية تمتد حفلات الطلاق، حيث نشرت أميرة الناصر، الفتاة السعودية مقطع فيديو لها عبر «تويتر»، وهي مرتدية فستان زفاف من اللون الأبيض احتفالا بطلاقها، ولكنها كانت متأثرة بشدة وبدا عليها الحزن في المقطع المصور وهو ما زاد من انتشار الفيديو وتعاطف معها الجميع.

غزاوية تقيم حفلة طلاق

ومن مصر والسعودية إلى غزة احتفلت السيدة العشرينية فداء بحفل طلاقها ونشرت صورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار ضجة كبيرة، خاصة وأن الاحتفال كان كبيرا ومتنوعا، به حلوى وطعام وتورتة.

ورفعت فداء شعارات تدل على تحررها أخيرا من زواجها.

أسباب لجوء السيدات لحفلات الطلاق

الاحتفال بالطلاق تقليعة جديدة ليست متداولة، وهو ما فسرته الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاقات الأسرية لـ«هُن»، وقالت إنها المنفصلات يلجأن للاحتفال بسبب محاربتها لسنوات للحصول عليه، بالإضافة إلى معاناتها الكبيرة خلال الزواج.

تلك الاحتفالات بحسب هالة حماد تشعرها بالانتصار بقرارها، كما تعبر عن سعادتها بالتخلص من سبب تعاستها ومعاناتها، «بينفسوا عن اللي كانوا عايشين فيه»، كما أن الاحتفال مع الصديقات لكي تشعر بالمساندة النفسية، والاحتفال ببدء مرحلة جديدة للبحث عن الذات، وهو يعتبر حرية شخصية ولا يجب محاسبتها، لأننا لا نعلم ما مروًا به أثناء فترة زواجهن دفعتهن للقيام بذلك.