نصحت ابنتها بخلع الحجاب.. صفاء سلطان: «معلمة بنتي كفرتني.. قالتلها أمك في النار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر يتصدر اسم الفنانة الأردنية، صفاء سلطان، ترند محركات البحث الاجتماعي، بسبب تصريحاتها الجريئة والمختلفة خاصة في آخر ظهور تلفزيوني لها، بعدما تحدثت عن قضية تعدد الزوجات، وتعرضها للعنف من زوجها، وقصصها المأساوية في حياتها الشخصية.

الفنانة الأردنية، أشارت خلال حديثها عن علاقتها بابنتها «املي»، من زوجها الأول، وعن تجربة ارتدائها الحجاب وهي في الصف الأول الثانوي، قبل خلعه.

صاء قالت إنها شعرت بالفرح بابنتها عند ارتداء الحجاب، لكنها أخبرتها أن لها حرية الاختيار إن لم تكن مقتنعة به أن تخلعه، «اكتشفت أن بنتي تعرضت لغسيل مخ على يد إحدى معلماتها بالأردن، والتي أخبرتها أن والدتها ستدخل النار، فكانت ابنتي تقبل قدمي وتبكي».

وعن قناعتها حول الحجاب بوجه عام، أكدت الفنانة أنها ليست ضد الحجاب بل إنها قد ترتديه في وقت من الأوقات، مشيرة إلى أنها ضد الطريقة التي ارتدت بها ابنتها الحجاب دون اقتناع، فكانت بعض معلماتها يقلن لها «شوكة خلفت وردة، وأمك على النار وأنتي على الجنة، لما بنتي خلعت الحجاب بقى يقولولي يا كافرة قلعتي بنتك الحجاب».

وكانت الفنانة صفاء سلطان، صرحت بالكثير من الآراء الصادمة، في حوارها مع الإعلامية رابعة الزيات، حيث أكدت أنها ضد المنظمات التي تهاجم زواج القاصرات، وأنها لا تمانع التعدد.

وصرحت الفنانة بأنها تزوجت بالفعل سرا، لكنها انفصلت عن شريك حياتها سرا.

من هي صفاء سلطان؟

1- صفاء سلطان، ممثلة أردنية، ولدت في 14 مارس 1980، وتبلغ من العمر 40 عاما.

2- ولدت لأب أردني وأم سورية من دمشق.

3- ولدت في مدينة عمان الأردنية، وتعود أصولها إلى مدينة جنين الفلسطينية.

4- كانت بدايتها في مجال التمثيل بمشاركتها في دبلجة فيلم تسجيلي من الإنجليزية إلى العربية في طفولتها.

5- كانت تهوى منذ طفولتها التقليد، وبخاصة الفنانين.