حلا شيحا وشقيقاتها يخطفن الأنظار بجمالهن في عقد قرانها.. قمرات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حينما تنظر إليهن تجدهن بنفس الملامح الهادئة، لا تستطع التفرقة بينهن في الوهلة الأولى من شدة تقاربهن في الشكل، واللاتي بدين بإطلالة ساحرة، أمس خلال عقد قران شقيقتهما، تلك هي عائلة الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وبناته حلا وهنا ورشا ومايا.

تردد اسم عائلة آل شيحة، خلال الساعات الماضية، بعد عقد قران الفنانة حلا شيحة، على الداعية الإسلامي معز مسعود، بعد إعلان ارتباطهما عاطفيًا عبر حساباتهما الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منذ 3 أشهر، لتكلل تلك القصة بالزواج السعيد.

وبدأ رواد مواقع التواصل في إعادة نشر ومشاركة الصور الفوتوغرافية للعروسين ولأسرتهم، وكان من بينها صورة تجمع بين العروس حلا شيحة وشقيقاتها، إذ أطلت بإطلالة هادئة مرتدية فستان محتشم باللون الأبيض وتوشحت بحجاب بسيط، ولم تتكلف في الماكياج ولا الإكسسوارات.

هنا شيحة، كانت إطلالتها رقيقة وجذابة خلال حفل عقد القران، إذ ظهرت بفستان قصير يجمع بين اللون الموف والأبيض، من خامه الشيفون، مطرز بالورود، فضلًا عن ارتداء حزاء باللون الأبيض، الإكسسوارات البسيطة التي تناسبت مع إطلالتها.

وعن إطلالة مايا شيحة، فقد أطلت بفستان بسيط باللون البيج، والذي كان متناسقا مع لون شعرها البني وبشرتها القمحاوية، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا،فضلًا عن الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها.

ولفتت رشا شيحة الأنظار خلال إطلالتها الأنيقة والجذابة خلال عقد قران شقيقتها حلا، إذ أطلت بفستان منقط باللون الجنزاري، ذات أكمام وحزام باللون الأسود على الوسط، وحزاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.

لقيت الصور الفوتوغرافية من الحفل استحسان الرواد، وبدأوا في مشاركتها عبر حساباتهم المختلفة، فضلًا عن التعليقات، التي تتغزل بهن، وكان من أبرزها، «يعني هما أخوات مش تشابه أسماء، إزاي شبه بعض أوي كدة، تحسهم توأم، قمرات قمرات».