أجمل تصاميم بدلات كوتور ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:03 مساءً - مع دخولنا كلَ موسم جديد، تبهرنا دور الأزياء العالمية باتجاهات جديدة لأحدث إصداراتها ومجموعاتها من الأزياء الجاهزة، وكذلك الكوتور منها.. فأضحينا ننتظر بفارغ الصبر أسابيع الموضة العالمية؛ كي نعيد ترتيب خزانتها وفقاً للصيحات الرائجة في الموسم.

أطلقت العديد من الدور العالمية خلال الأسبوع الماضي، مجموعاتها الفاخرة من أزياء الكوتور الراقية، خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس لربيع 2021؛ فتنوعت التصاميم والألوان بتنوع المناسبات، وأكثر ما لفتنا هو الرواج الكبير لتصاميم بدلات الكوتور الفاخرة.. حيث إن الهوت كوتور لم يعد فقط عبارة عن فساتين وتنانير سهرة؛ بل تخطى ذلك ليعبر عن امرأة اليوم العصرية العاشقة للإطلالات الترندي الراقية من خلال البدلات.

جمعنا لكِ اليوم أجمل تصاميم بدلات الكوتور من أسبوع الهوت كوتور في باريس ربيع 2021، من توقيع أهم المصممين ودور الأزياء العالمية؛ كي تستوحي منها أجمل إطلالات الموسم، سواء للمناسبات الرسمية أو للمناسبات المسائية بدلاً من الفساتين.

تابعي المزيد:أجمل فساتين سهرة سوداء من عروض أسبوع الهوت كوتور الباريسي لربيع 2021

بدلات كوتور راقية من أسبوع الهوت كوتور في باريس ربيع 2021

بدلات كوتور براقة لمناسبات ربيع 2021

بدلة كوتور باللون الفضي مع أكتاف بارزة من أرماني بريفيه Armani Prive



لا تكتمل مناسبات موسم ربيع 2021 بدون الأزياء البراقة، والتي تضفي لمسة مترفة فاخرة على أية إطلالة، ولأن بدلات الكوتور تُعد واحدةً من صيحات الموسم، لفتتنا بدلات الكوتور البراقة على منصات عروض أسبوع الموضة في باريس لربيع 2021، والتي جاءت باللون الذهبي الفاتح، من خلال تصميم لجاكيت قصير بالأزيار وبنطلون واسع، وباللون الفضي بتصميم كلاسيكي، مع أكتاف بارزة ضمن عرض أرماني بريفيه Armani Prive.

أمّا دار شانيل Chanel؛ فقد قدمت بدلات الكوتور البراقة من خلال تصميم مثالي للمرأة العصرية العملية؛ فجاء عبارة عن جاكيت قصيرة من التويد والترتر الفضي بأزرار بارزة وقميص متصل بها مع بنطلون رمادي.

بدلات كوتور باللون الأسود لمناسبات ربيع 2021

بدلة كوتور سوداء مع بنطلون واسع من فندي Fendi



لأن اللون الأسود ملك الألوان؛ فهو بالطبع لن يغيب عن موضة بدلات الكوتور للموسم القادم، وقد أعجبتنا بدلة كوتور باللون الأسود من مجموعة فندي Fendi، والتي تتميز بجاكيت ذي قَصّة A Line بياقة V مفعمة بالأنوثة وأكمام منسدلة واسعة بتصميم الجرس، مع تفاصيل الدانتيل على أطرافها.

نسّقي هذه البدلة مع أقراط طويلة بارزة وتسريحة شعر مرتفعة؛ لتسليط الضوء على جمال تصميم الجاكيت.

تابعي المزيد:فساتين هوت كوتور لربيع وصيف 2021

بدلات كوتور مع التنورة لمناسبات ربيع 2021

بدلة مع تنورة مستقيمة من شانيل Chanel



كعادتها، قدمت لنا دار شانيل Chanel أجمل تصاميم بدلات الكوتور مع التنورة لربيع 2021؛ فلفتتنا من خلال تصميم جاكيت تويد مع تنورة قصيرة من الأمام وطويل من الخلف، مثالية لصاحبات الأسلوب الحيوي العصري، والتي يعتبر من الأمثل تنسيقها مع حذاء بكعب مربع لاستكمال الإطلالة.

كما ولم تنسَ الدار الراقية عاشقات الأسلوب الكلاسيكي؛ فقدمت لهن ضمن مجموعتها من الهوت كوتور لربيع 2021 تصميماً لبدلة كوتور تويد بتنورة مستقيمة القَصّة، وقد أضفى عليها قميصُ الحرير الأصفر لمسةً من الانتعاش والأناقة المترفة.

بدلات كوتور مع الكاب لمناسبات ربيع 2021

بدلة كوتور راقية مع كاب باللون البرونزي من فندي Fendi



أثبتت دار فندي Fendi أن الكاب ليس حكراً على فساتين السهرة الفاخرة؛ إذ أنها قدمته لربيع 2021 من خلال بدلة كوتور مع الكاب الراقي من القماش البرونزي اللماع.

اعتمديها في الموسم القادم لأفخر المناسبات، تميزي بفرادة أسلوبك! ولا تنسي التسريحة المرتفعة والحذاء بكعب.

تابعي المزيد:فساتين سهرة لبنانية موضة ربيع وصيف 2021