مكياج سموكي ملون على طريقة نورا عافية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:03 مساءً - نورا العافية هي إحدى خبيرات المكياج ومدونات الموضة المحجبات، التي تمتلك تأثيراً كبيراً عبر موقع إنستغرام، وقد استطاعت الوصول الى العالمية من خلال اعتمادها كسفيرة من قبل أهم الماركت العالمية التي تعنى بمستحضرات المكياج. وقد رصدنا لك مجموعة من أساليب المكياج السموكي الملون واللامع من حسابها في إنستغرام لتستوحي منها أجمل مكياج عيون دخاني بالألوان.



مكياج سموكي بالألوان

مكياج عيون سموكي (الصورة من انستغرام)



تتميز خبيرة المكياج نورا العافية باعتمادها ألوان المكياج الصارخة، خصوصاً بالنسبة الى العيون، فهي مثلاً لا تتوانى عن اعتماد ظلال العين باللون الأخضر الفاتح بلمسة لامعة، أو باللون الزهري الفاقع، أو الأزرق او البنفسجي الداكن... الى جانب اعتمادها للألوان الهادئة مثل النيود والبيج والزهري الناعم.(الصورة من انستغرام)

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مزج ظلال العيون بألوانها المختلفة

مكياج نورا العافية (الصورة من انستغرام)



كما تتميز مدونة الموضة والخبيرة نورا العافية بطريقة مزجها لظلال العيون بأسلوب السموكي، بحيث تجعل العين مسحوبة وأكبر حجماً وأكثر اتساعاً. الى جانب اعتمادها للأيلاينر على الجفن العلوي بطريقة ناعمة، مع الرموش الاصطناعية الكثيفة والطويلة. وفي أحيان أخرى، تقوم بدمج لونين أو أكثر من ظلال العيون وتمزجها على الجفن العلوي بأسلوب دخاني جريء يفيض جمالاً وأنوثة، مثل الأزرق والبرونزي الميتاليك على سبيل المثال. وهي تقوم غالباً باستخدام ظل العين اللامع أو الهايلايتر عند مدمع العين، وذلك لإضاءة العين.

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الروج بألوانه الفاتحة والداكنة

مكياج زهري فاقع (الصورة من انستغرام)



بالنسبة الى أحمر الشفاه، تختار خبيرة المكياج نورا العافية في كل مرة أحد ألوان الروج بشكل يكون متناغماً مع مكياج العيون، واللافت أنها تميل بشكل خاص الى الأرواج الزهري والنيود بتدرجاته المختلفة، خصوصاً تلك القريبة الى لون البشرة، أو الروج المائل الى الوردي، الى جانب اعتمادها في بعض الأحيان أحمر الشفاه الصارخ باللون البنفسجي الداكن جداً على سبيل المثال.

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مكياج البشرة

تغطية بشرة طبيعية مشرقة (الصورة من انستغرام)



غالباً ما تعتمد نورا العافية تغطية البشرة الخفيفة والناعمة، للحفاظ على إطلالة طبيعية مشرقة، ولكنها تستخدم القليل من الهايلايتر لإبراز الجمال والأنوثة في الوجه، الى جانب البلاش الواضح على منطقة الخدود لمنح الوجه إضاءة طبيعية وتوهجاً.

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