أجمل أفكار الأظافر المخملية للمرأة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 فبراير 2021 02:03 مساءً - المخمل هو واحد من أكثر الأقمشة المرغوبة لهذا العام، وها هو يشق طريقه بقوة الى عالم تزيين الأظافر، ليكون إحدى أبرز صيحات الأظافر والمناكير خلال 2021. وتتميز الأظافر المخملية بلون شبه المعدني اللامع، الذي يبدو في الضوء مثل المخمل، وبإمكانك اعتمادها بألوان مختلفة مثل الأخضر والبيج والبرتقالي المحروق والأزرق... وفي هذا الموضوع، نرصد لك أجمل أفكار الأظافر المخملية لتستوحي منها ما يناسبك.



أظافر مخملية بأسلوب المناكير الفرنسي

أظافر مخملية بأسلوب المناكير الفرنسي



بإمكانك الحصول على أجمل موديلات المناكير الفرنسي العصرية من خلال صيحة الأظافر المخملية، بحيث تطبقين ألوان مناكير مخملية مختلفة على مقدمة الأظافر بأسلوب المناكير الفرنسي، لتحققي مظهر أظافر مرحاً ومتجدداً. بإمكانك الدمج بين كل من المناكير المخملي الزهري والأخضر.

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أظافر مخملية باللون الزهري

أظافر مخملية باللون الزهري



أما إذا كنت من عاشقات اللون الزهري، اللون الأكثر رواجاً بين النساء والفتيات، كونه يضيء البشرة ويمنحها لمسة مشرقة، إضافة الى أنه يعزز من جمال الأظافر، امنحي أظافرك مظهراً مخملياً ناعماً من خلال اعتماد المناكير المخملي باللون الزهري، بدرجة تتناغم مع لون بشرتك.

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أظافر مخملبة باللونين الفضي والأزرق الفاتح

أظافر مخملية باللونين الفضي والأزرق الفاتح



إذا كنت تحبين دمج أكثر من لون مناكير عند التفكير في موديلات الأظافر المخملية، اختاري على سبيل المثال المناكير الفضي والمناكير الأزرق، وخصوصاً إذا كنت من صاحبات البشرة السمراء، فهذان اللونان يجعلان بشرتك تبدو أفتح وأكثر إشراقة.

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أظافر مخملية باللون الأخضر النعناعي

أظافر مخملية باللون الأخضر النعناعي



يعد الأخضر النعناعي أحد الألوان المفعمة بالحيوية، وهو مناسب لمختلف الأوقات والمواسم، وخصوصاً خلال المناسبات والسهرات. وهو يتناغم بشكل خاص مع البشرة الحنطية ودرجات البشرة الداكنة.

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أظافر مخملية باللون الأزرق الداكن

أظافر مخملية باللون الأزرق الداكن



تشبه الأظافر المخملية باللون الأزرق المتلألئ الإضاءة الطبيعية التي تنعكس جمالاً وأنوثة على إطلالتك. لذلك، لا تترددي في تجربة صيحة الأظافر المخملية باللون الأزرق بإحدى درجاته الداكنة.

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أظافر مخملية باللون البنفسجي

أظافر مخملية باللون البنفسجي



إذا كنت تفضلين اللون البنفسجي، الذي يعد من أبرز الألوان في عالم الجمال حالياً، بإمكانك اعتماد الأظافر المخملية باللون البنفسجي، فهو يتناغم مع جميع ألوان البشرة، ويمنح أظافرك لمسة جمالية مميزة جداً. جربي على سبيل المثال المناكير البنفسجي المخملي من Live Love Polish.

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