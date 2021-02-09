توقيع أحمد شيحة يحسم 6 زيجات لبناته: مرتان لـ حلا قبل معز مسعود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان التشكيلي أحمد شيحة، مساء أمس، بزفاف ابنته الفنانة حلا شيحة، على الداعية معز مسعود، في أجواء عائلية، ظهرت خلالها العروس بفستان أبيض فضفاض بأكمام طويلة، غير كاشف للجسم.

ولم يكن زفاف حلا شيحة ومعز مسعود، الحدث الأول الذي يشهد فيه أحمد شيحة، كتب كتاب أحد بناته ويكون وكيلا لهن، إذ يرصد «هُن»، قصص زواج بنات الفنان التشكيلي المعروف.

زواج حلا شيحة من هاني عادل

قصة زواج الفنانة حلا شيحة والنجم هاني عادل، بدأت في عام 2006، إذ نشرت جميع الصحف والمجلات خبر خطوبتهما، بعد قصة حب كبيرة، وعقد قرانهما بالفعل، وحددا موعد حفل الزفاف، لكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل، تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

زواج حلا شيحة من يوسف هارسون

شهد والد الفنانة حلا شيحة، على زواجها من الكندي يوسف هارسون، الذي استمر لمدة 12 عامًا، وأنجبا خلال تلك السنوات أبنائهما الأربعة، لكنها انفصلت عنه في عام 2019، دون ذكر أسباب.

زواج حلا شيحة من معز مسعود

كان ارتباط الداعية معز مسعود من الفنانة حلا شيحة، بمثابة المفاجأة في الوسط الفني، إذ ظلت تتردد أنباء لفترة طويلة عن قصة حبهما، دون نفي أي من الطرفين أو حتى تأكيد، حتى عقد قرانهما أمس بحضور عدد من الأقارب وأفراد العائلة.

زواج هنا شيحة من أحمد فلوكس

شهد الفنان التشكيلى أحمد شيحة، على زواج ابنته هنا شيحة من الفنان أحمد فلوكس، حيث جمعتهما علاقة حب، أثناء تصوير مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثاني.

لكن لم يستمر زواجهما طويلا، إذ قالت قالت هنا شيحة في حديث سابق، عبر قناة «دي أم سي»، أنهما لم يتفقا كزوجين، ولم يستطيعا التفاهم مع بعضهما البعض، ولأن بينهما حب واحترام فضلا الانفصال بهدوء، حتى لا يخسرا بعضهما كأصدقاء.

ولم تكن هذه الزيجة الأولى في حياة هنا شيحة، بل تزوجت 3 مرات، الأولى من فوزي العوامري، وأنجبت منه ولدين، والزيجة الثانية كانت من رجل الأعمال أحمد خضير، لكنها انتهت بالطلاق بعد سنوات قليلة، والمرة الثالثة كانت من الفنان أحمد فلوكس.