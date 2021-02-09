معز مسعود يستعين بآية من القرآن بعد زواجه بحلا شيحة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الداعية معز مسعود، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة زوجته الفنانة حلا شيحة.

وعلق الداعية الإسلامي على الصورة والإطلالة الجديدة قائلا: «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما».

وكان الثنائي احتفلا مساء أمس بعقد قرانهما فى أحد الفنادق المطلة على النيل بحضور الأسرتين فقط.

وظهرت العروس، بفستان أبيض فضفاض من الستان، بأكمام طويلة من الجوبير، غير كاشف للجسم، كما ظهرت مرتدية الحجاب في بعض الصور.

واختارت حلا الظهور بمكياج هادئ وبسيط بعيدا عن التكلف.

شقيقات حلا شيحة يحتفلن بزفافها

وكانت رشا شيحة، شقيقة الفنانة حلا، شاركت بصورة من داخل الفندق قبل عقد القران، معلقة عليها: «مبروك»، وأشارت إلى اسمي الداعية معز مسعود وشقيقتها حلا شيحة.

وكانت هنا شيحة، شاركت بصور من عقد القران، عبر صفحتها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «تم عقد قران حبيبتي وأختي ونصفي الآخر، حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيّده عقلها، يا رب بارك لها وبارك عليها واجمع بينهما في الخير».

وأضافت: «بحبك أوي يا حلولا النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شيفاكي مبسوطة يا رب دايما مبسوطة بدعيلكم ربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين ويراضيكم ويرضى عليكم».

يذكر أنّ علاقة الداعية الإسلامي معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، بدأت قبل 3 أشهر عقب انفصالها عن زوجها الكندي، وذلك بعدما أثارت حلا الجدل، خلال تعليقها على آخر صورة لمسعود آنذاك، حيث ظهر خلالها أثناء لعبه على «جيتار» خلال جلوسه بالشارع، معلقًا باللغة الإنجليزية: «شكرًا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت»، لترد الفنانة: «هاي معز.. من التقطت هذه الصورة».