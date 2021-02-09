تطور جديد في علاقة فادي بدوي وحنين حسام يثير الجدل: إنتي أختي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل صاحبت علاقة فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، واليوتيوبر فادي بدوي، خاصة عقب تصريحات الفتاة الأخيرة عن فادي، قائلة :«ربنا فوق وأنت على الأرض».

الأمر الذي أثار الشائعات حولهما واحتمالية ارتباطهما، خاصة بعدما ظهرت معه في أول ظهور لها عقب خروجها من الحبس.

وقررت حنين حسام، وصف الأخير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بالـ«الكون، والسند في الحياة والضهر».

وعلى الفور قرر فادي بدوي تغيير كنية «حنين» عبر حسابه من وصفها بـ «قلبي» لـ«أختي الغالية».

وكان أحد المتابعين سأل حنين من قبل عن علاقتها بـ فادي بدوي، قائلًا: «فادي يقربلك إيه؟» لترد حنين بوجه تعبيري عن الكون بأكمله.

ثم أعادت حنين حسام نشر محادثة بينها وبين فادي، الذي قال لها: «بحبك أوي وبخاف عليكي أوي، أنت بتاعتي لوحدي».

لترد عليه الأخيرة: «أنا بعشقك ربنا فوق وأنت على الأرض».