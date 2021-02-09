هجوم ثنائي على معز مسعود وحلا شيحة.. «هتطلقي أمتى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحسبا لانتقادات الجمهور قرر الداعية الإسلامي معز مسعود، تحصين نفسه بغلق خاصية التعليقات، وراح يحتفل بصور عقد قرانه أمس، على الفنانة حلا شيحة، عقب مشاركته بها متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلى الفور انتقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حساب الفنانة التي لم تغلق التعليقات، فتلقت الكثير من كلمات المباركة، والانتقادات اللاذعة أيضا.

وعلق المتابعون على الفنانة، بعد عقد قرانها، مدونين: «هتطلقي أمتى، أهم حاجة المؤخر والصدقة»، و«هو بيقنعكم إزاي؟ وليه وافقتي».

وأضافت الأخيرة: «اشمعنى الممثلات اللي بيحبهم».

بينما حرص الكثير من المشاهير على تهنئة الفنانة، على رأسهن الفنانات عبير صبري، درة، بوسي شلبي، ورضوى الشربيني.

زواج معز مسعود وحلا شيحة

وكان الثنائي احتفلا مساء أمس بعقد قرانهما في إحدى الفنادق المطلة على النيل بحضور الأسرتين فقط.

وظهرت حلا شيحة، بفستان أبيض فضفاض، من الستان، بأكمام طويلة من الجوبير، غير كاشف للجسم، كما ظهرت مرتدية الحجاب في بعض الصور، مع المكياج الهادئ والبسيط، بعيد عن التكلف.

وشارك معز مسعود متابعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة له بصحبة زوجته الفنانة حلا شيحة، قائلا: «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما».

شقيقات حلا شيحة يحتفلن بزفافها

واحتفلت شقيقات العروس بتلك المناسبة، فنشرت رشا شيحة، شقيقة الفنانة حلا، شاركت بصورة من داخل الفندق، المطل على النيل، قبل عقد القران، معلقة عليها بكلمة «مبروك»، وأشارت إلى اسمي الداعية معز مسعود وشقيقتها حلا شيحة.

وكانت هنا شيحة، شاركت بصور من عقد القران، عبر صفحتها بموقع الصور «انستجرام» وعلقت عليها قائلة: «تم عقد قران حبيبتي وأختي ونصفي الآخر، حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لها وبارك عليها واجمع بينهما في الخير».

وأضافت: «بحبك أوي يا حلولا النهاردة من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة يا رب دايما مبسوطة بدعيلكم ربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين ويراضيكم ويرضى عليكم».

وكانت علاقة الداعية الإسلامي معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، بدأت قبل 3 أشهر عقب انفصالها من زوجها الكندي.