والد حلا شيحة: أحببت معز مسعود جدا.. وأوصيت ابنتي به خيرا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بفستان أبيض بسيط دون طرحة أو تفاصيل العروس الكثيرة، احتفلت الفنانة حلا شيحة أمس، بعقد قرانها على الداعية معز مسعود، وسط أجواء احتفالية محدودة للأهل والأصدقاء، نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات بشكل كبير.

وتحدث والد حلا شيحة في مداخلة تلفزيونية، لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية «on e»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، عن فرح ابنته، قائلا إنّه جاء في ظروف استثنائية بسبب كورونا.

وعدّد والد حلا شيحة مميزات زوج ابنته، مؤكدا أنّ الداعية معز مسعود على خلق ومحترم للغاية، ومبدع وفنان، موضحا أنّه أحبّه جدا، وأوصى ابنته به خيرا، رغم حبه الشديد لابنته حلا بالتحديد: «حلا غالية جدا، ومكنتش عاوز أديها لأي حد، لكن معز بأخلاقه وصبره كان يستحق هذه الموافقة».

زواج حلا شيحة ومعز مسعود

وارتدت حلال شيحة الحجاب لالتقاط صور تذكارية في فرحها على الداعية معز مسعود، كما شاركت جمهورها بصور ولقطات من الفرح، حيث ارتدت دبلة، وشاركها الفرحة أصدقائها وأشقائها.

ونشرت حلا شيحة صورا لعقد قرانها، مساء أمس الأحد، حيث أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، على الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت حلا شيحة مع الأهل والأصدقاء، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وقالت: «اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا».

وشاركها جمهورها ومتابعيها لحظات الفرح وذلك عبر الإعجابات والتعليقات التي جاءت لتبارك الزيجة الجديدة بين حلا شيحة ومعز مسعود.