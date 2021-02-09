ابن غادة عادل يعلق على أنباء ارتباطها بحسن شاكوش بـ«لفظ غير لائق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت أنباء مؤخرا تفيد بارتباط الفنانة غادة عادل ومطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، بعدما نشر الأخير صورة تجمعهما عبر حسابه على السوشيال ميديا، وهو يحتضنها، معلقا: «كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدا اني شوفتك، مع حبيبى قلبي الأستاذة غادة عادل».

وانتشرت الصورة بشكل واسع، حتى أنّ البعض ذهب إلى احتمالية ارتباط الثنائي، خاصة بعد طلاق غادة من المخرج مجدي الهواري، وهو الأمر الذي أغضب بودة الهواري، ابن غادة عادل، بشدة.

غادة عادل تنفي شائعة ارتباطها بحسن شاكوش

وأوضحت غادة عادل عبر حسابها على إنستجرام، حقيقة شائعة ارتباطها بمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، حيث أعادت نشر الصورة التي جمعتها بحسن شاكوش مع توضيح سبب التقاط الصورة: «حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، اي كلام قيل أو كتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله».

رد فعل نجل غادة عادل على شائعة ارتباطها

خلال ساعات قليلة، تلقت الفنانة غادة عادل كثير من التعليقات على نفيها شائعة ارتباطها بحسن شاكوش، وكان من بين تلك التعليقات ما كتبه ابنها بودي الهواري، حيث أعرب عن غضبه واستيائه من انتشار الشائعة وكتب في التعليقات عند والدته لفظا غير لائق «حاجة...».

وبعد ساعات قليلة ولكثرة التعليقات عن توضيح حقيقة الارتباط، قررت الفنانة غادة عادل إغلاق التعليقات على منشورها، واحتفظت بالصور كما هي على إنستجرام.