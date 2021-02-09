بسبب عملية تجميل.. ممثلة تتعفن أنفها بعد الزرع (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت ممثلة صينية لعملية تجميل فاشلة تسببت في تدمير أنفها وتعفنها، وذلك بعد أن أشارت صديقة لها إلى أن أنفها قصيرة جدا.

دمرت العملية حياة الممثلة المهنية، بعد إصابتها بعدوى خطيرة عقب العملية تسببت بتعفن في أنفها، وذلك في مدينة لانتشو الصينية.

نصيحة من صديقة تسببت في تعفن أنفها

وفي منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية، قالت «جاو» إنها قررت إجراء عملية تجميل للأنف، بعد أن أشارت صديقة لها إلى أن أنفها قصير جدًا، وأخبرها الأطباء في المستشفى أن العملية آمنة وأنها ستتعافى في غضون أسبوعين، وستتمكن من العودة للعمل على تصوير فيلمها الجديد في ديسمبر، بحسب ما ذكره موقع «ذا صن» البريطاني.

وتضمنت العملية الجديدة إزالة جزء من الغضروف من أذن جاو وزرعه في أنفها لبناء الشكل المطلوب، وبعد فترة وجيزة من الجراحة، أصبح أنفها متهيجًا وتبين للأطباء أنه رفض عملية الزرع، مما تسبب في إصابة خطيرة.

وبعد عدة أيام من العملية، اضطرت إلى إجراء عملية ثانية لإزالة الجزء المضاف لأنفها، وقيل لها إنها ستتعافى تمامًا، لكن حالتها استمرت في التدهور حتى أصبح متعفنا وبدأت الخلايا تموت في الأنسجة، ثم تم نقلها إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج اللازم، وأخبرها الأطباء هناك أن أنفها تضرر بشكل دائم، وأن وجهها سيظل مشوهاً.

وستضطر الممثلة «جاو» للانتظار عام أو أكثر قبل أن تتمكن من إجراء عملية أخرى لمحاولة إصلاح الضرر الذي تعرض له أنفها، وتسبب بخسائر مادية كبيرة لعدم متابعتها تصوير الفيلم، وقد تضطر لدفع ما يصل إلى 250 ألف دولار لخرق بنود العقد مع الشركة المنتجة.