إيمي طلعت زكريا في رسالة مؤثرة لوالدها الراحل: بقيت يتيمة من بعدك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجعة وفاة الفنان طلعت زكريا، لا زالت تؤثر على ابنته إيمي، إذ تحرص على زيارة قبره وقراءة آيات من القرآن الكريم له وتطلب من متابعيها الدعاء له، فضلًا عن مشاركتها العديد من الذكريات والصور التي تجمع بينهما، عبر حساباتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام».

وشاركت إيمي صورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «عندما فقدت أبي لم أشعر باليتم فقط، بل أدركت معنى رحيل الأب المفجع، غيابه، حنانه من البيت الذي أصبح فارغا بدونه، رحمك الله يا أبي، وأمواتنا جميعا».

إيمي تتلقى تعليقات متابعيها: يتبكي عليه العمر كله.. إحنا أصحابك وحبايبك

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة الشابة، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت على آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «حسيت إحساسك من إسبوع لما فقدت أبي وبعيش نفس كلامك ربنا يرحمهم ويصبرنا ويدخلهم فسيح جناته، نعم احساس رهيب لما يرحل عن عالمنا من نحبهم الله يرحم كل عزيز علينا، إحنا كلنا أصحابك وأحبابك ربنا يصبرك و يسعد قلبك يا رب، الله يرحمه يارب وحشتني ضحكته والله، والدك يتبكي عليه العمر كله، ربنا يصبر قلبك، إنتي واخدة قلبه الطيب والحنين، ربنا يلهمك الصبر، انتي قوية واحنا عيلتك التانية».

إيمي طلعت زكريا تكشف وصية والدها لها

وكانت كشفت إيمي عن الوصية التي أوصاها بها الفنان طلعت زكريا، خلال حديث لها لـ«هُن»، في ذكراه الأولى قائلةً «زى اليومين دول كدة من سنة كان بابا قاعد معايا وبنتكلم وكان بيوصيني على نفسي وأمي وأخويا بطريقة غير مباشرة، مفهمتهاش غير بعدها بكام يوم، كان ديمًا بيقولي اختاري صح وأعملي خطط للمستقبل، والدي كان بطل، كنت لما بقف جنبه على المسرح، كانت الناس بتفرح جدًا وبيقولولي بنت أبوه».