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إطلاق مسابقة «مس نايل»

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

تصوير: آية المليجي

10:23 ص | الثلاثاء 09 فبراير 2021

مس نايل

أعلن سامح عاطف، رئيس مسابقة «مس نايل»، عن إقامتها في 10 فبراير الجاري، في أحد الفنادق بمدينة نصر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، مع التشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

وصرح سامح عاطف، بأن هذا الموسم مختلف تمامًا عن المواسم السابقة، حيث إنه يحتوي على العديد من المفاجآت المتميزة، منوهًا إلى أنه سيتم نقل فعاليات المسابقة في «بث مباشر» على السوشيال ميديا.

وأكدت الدكتورة رانيا عثمان، المنسق الإعلامي للمسابقة، أنه يُجرى الآن الانتهاء من التجهيزات والتحضيرات، مشيرة إلى أن الفتايات المشاركات في المسابقة انتهين من جلسة تدريب مع «استايلست» المسابقة مصممة الأزياء حنان حسن، وكذلك جلسات التصوير التي تألقن فيها بفساتين سوداء مع فريق تصوير المسابقة وهم مدير المصورين عبد الله إمبابي، مدير الفيديو أسلام العباسي، والمصور المحترف محمد الحر وآخرين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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