الامارات | الصين: كورونا تتسبب بتراجع المواليد 15% في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: كورونا تتسبب بتراجع المواليد 15% في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الأمن العام في الصين أن عدد المواليد تراجع 15% في 2020 مقارنة بالعام السابق، وذلك مع ظهور فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد وقرارات تكوين أسرة.

وقالت الوزارة، أمس الاثنين، إن الصين شهدت ميلاد 10.035 ملايين في العام الماضي، مقارنة مع 11.79 مليوناً في 2019. وكانت نسبة الذكور في مواليد العام الماضي 52.7% بينما كانت نسبة الإناث 47.3%.

وفي السنوات الأخيرة، تردد كثيرون من الأزواج في إنجاب الأطفال بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والتعليم والسكن. ولم يؤثر التخلي عن سياسة الطفل الواحد التي استمرت لعقود في عام 2016 بشكل كبير على زيادة عدد المواليد في البلاد.

وأثرت المخاوف الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا العام الماضي على قرارات الإنجاب، ما أدى إلى استمرار انخفاض المواليد على المدى الطويل في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

ويبلغ عمر نحو 20% من الصينيين أو نحو 250 مليون نسمة 60 عاماً أو أكثر.

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