تقيؤ دموي.. ماذا نعرف عن مرض تنزانيا الغامض الذي قتل وأصاب العشرات؟



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في تنزانيا أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأكثر من 50 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات جراء إصابتهم بعدوى مجهولة.

وذكرت مصادر طبية أن المرضى يعانون من غثيان وتقيئ فيه دم، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

وقال كبير الأطباء في منطقة تشونيا، فيليستا كيساندو: "إن المرض لم ينتشر بعد، وتم رصد العدوى في منطقة واحدة، حيث تقيأ الناس دما وماتوا بعد تأخر علاجهم في المستشفى".

وأضاف الطبيب أن الفحص السريري الأولي أظهر أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد.

هذا وقد أرسلت السلطات في تنزانيا خبراء في مجال الصحة إلى المنطقة التي رصد فيها هذا المرض.