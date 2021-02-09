أفضل أنواع المكسرات لمرضى السكري: منها الكاجو

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتميز المكسرات باحتوائها على العديد من الفوائد للجسم، منها تحسين صحة الدماغ وزيادة مقاومة مرض السرطان والوقاية من أمراض القلب والتحكم في الوزن، وتعتبر المكسرات مصدرا جيدا لمرضى السكري.. ومن أفضل أنواع المكسرات لمرضى السكري، كما ذكرها موقع «Times of India»:

الجوز

يمكن أن يساعد تناول حفنة من الجوز يوميًا في إدارة الوزن وتقليل مستوى الأنسولين أثناء الصيام. كما يمكن للجوز المساعدة في تعزيز الشبع وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

اللوز

وفقا للدراسات، يمكن أن يساعد اللوز في إدارة مستوى الجلوكوز لدى الشخص المصاب بالسكري، والتقليل من الإجهاد التأكسدي المسؤول عن مرض السكري وأمراض القلب.

الفستق

الفستق غني بالطاقة ويمكن أن يساعد في تحسين مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. يجب أن يتناول المصاب بالسكري الفستق غير المملح.

الفول السوداني

الفول السوداني غني بالعناصر الغذائية، يساعد تناول كمية من الفول السوداني يومياً على تحسين مستوى السكر في الدم ويمنع تطور مرض السكري.

الكاجو

يحتوي الكاجو على كمية أقل من الدهون مقارنة بالمكسرات الأخرى، علاوة على ذلك، ليس له تأثير سلبي على مستوى الجلوكوز في الدم أو الوزن، ويعد أفضل مصدر للماغنسيوم.

أضرار الإفراط في تناول المكسرات

الشعور بالغازات أو الضيق أو الانتفاخ.

زيادة الوزن عند الإفراط في تناول المكسرات بشكل مستمر، نظرًا لأنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية.

حساسية غذائية تجاه المكسرات.

الإسهال، بسبب وجود نسبة عالية من الدهون الصحية.

تزويد الجسم بالمزيد من الصوديوم عند تناول المكسرات المحمصة والمملحة.